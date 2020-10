Salut alerta que Catalunya presenta dades «molt preocupants» i una situació «difícilment sostenible»

El cap de la Unitat de Seguiment de la Covid-19 a Catalunya, Jacobo Mendioroz, va dir ahir que les dades epidemiològiques actuals són «molt preocupants», amb números «mai vistos», i va alertar que l'actual situació és «difícilment sostenible».

Així es va expressar Mendioroz en roda de premsa virtual per radiografiar l'evolució de la pandèmia, una conferència en la qual també va intervenir el secretari general del departament de Salut, Marc Ramentol. Mendioroz va afirmar que hi ha un sol «punt optimista»: que l'expansió del virus «s'està reduint» amb relació a les projeccions de Salut, així que «sembla» que les restriccions decretades fa onze dies -com el tancament de la restauració- «comencen a tenir un petit efecte».

En la mateixa línia, Ramentol va subratllar l'«aparent desacceleració del creixement del virus», és a dir, que «l'epidèmia segueix en expansió però ho està fent a un ritme més baix», encara que va afegir que «les xifres de contagis són insostenibles» encara. Tot i això, Mendioroz va afegir que «encara que poguéssim arribar al pic de la segona onada, faltarà temps fins que puguem arribar a una certa normalitat».

Ramentol va avançar que Catalunya necessitarà «noves mesures», el sentit de les quals no va detallar, perquè «les xifres de contagis no les pot aguantar el nostre sistema sanitari durant moltes més setmanes». També va donar per fet que les restriccions ja en vigor, com el tancament de la restauració, seguiran en peu, ja que va assenyalar que «no hi ha cap motiu per fer passos enrere en les mesures que prenem. No és hora de començar a desescalar».

L'augment de casos és tan pronunciat –encara que mitigat pel que fa a les projeccions anteriors a les restriccions decretades– que si segueix així els positius que es produeixen a les aules «dificultaran molt el desenvolupament del curs escolar», segons va advertir Mendioroz.

També les residències es veuen colpejades de nou pel virus: als geriàtrics s'han detectat 995 positius, que afecten gairebé el 12% dels centres, segons dades de Ramentol. Del total de pacients en llits de crítics, el 46% estan infectats amb el virus, mentre que als llits d'hospitalització convencional el percentatge de contagiats baixa fins al 18% del total.

Del total de pacients visitats per l'atenció primària que atén urgències (els CUAP), el 20% són sospitosos de tenir el virus, mentre que a principi de mes el percentatge era només del 6%.

Ramentol va assegurar que fins ara el departament de Salut no ha donat la «indicació» d'efectuar una «cancel·lació massiva de l'activitat programada» als hospitals.

Ramentol va informar que des d'ahir ja funciona l'aplicació mòbil Radar Covid a Catalunya. Des del 9 d'octubre, a Catalunya està operativa l'eina digital ContacteCovid.cat.