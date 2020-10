Sis residències del Berguedà avaluen futurs treballadors

? L'Agència de Desenvolupament del Berguedà ha organitzat el primer 'speed dating' online per reclutar perfils per treballar en el sector sociosanitari de la comarca. Aquestes 'cites ràpides' consisteixen en entrevistes curtes de cinc minuts per conèixer el perfil dels futurs treballadors. Sis residències berguedanes han pogut entrevistar 13 alumnes que estan cursant la formació de certificat de professionalitat d'atenció sociosanitària. Aquesta trobada entre residències i alumnes els ofereix l'oportunitat de conèixer nous perfils, que poden ser clau en possibles contractacions de personal que tinguin previstes o que sorgeixin de manera urgent pel rebrot de la covid-19. Segons Lluís Vall, president de l'agència, «ara té més sentit

que mai que des de l'Administració s'estigui al costat del sector, la situació per incorporar personal a residències és d'extremada urgència i per això animem tothom que estigui motivat que participi a les formacions per a aquest sector». L'agència berguedana té oberta una borsa de personal sanitari davant la falta de personal.