Els agents no s'emporten res de l'empresa Lidera

? La Guàrdia Civil també va escorcollar l'empresa Lidera Comunicació d'Igualada. Està al costat del domicili d'Oriol Soler i una de les sòcies és la seva parella, Marina Llansana, vicepresidenta d'Òmnium i exdiputada d'ERC. Oriol Solà, soci de Lidera, explicava que els agents els van mostrar un document «conforme el qual deien que tenien dret a entrar a l'empresa i ho han revisat tot. Però no han trobat el que buscaven i han marxat». De fet, Solà, recordava l'empresa no té cap vincle legal amb Soler i que malgrat això, els agents van escorcollar-la. Els agents van revisar papers i ordinadors però que no es van emportar res. «Sembla que perseguexen les idees. Pensem d'una manera i mai ens n'hem amagat», sentenciava Solà.