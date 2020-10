El Bages encadena tres dies amb el risc de rebrot a la baixa, ara a 540 punts

Sembla que les mesures restrictives imposades per la Generalitat fa quinze dies es comencen a notar en l'evolució dels indicadors de la pandèmia a les comarques centrals. El Bages i la Cerdanya encadenen ja tres dies amb el risc de rebrot a la baixa (ara establerts en els 540 i els 565 punts, respectivament); al Solsonès la reculada ja s'allarga quatre dies (avui, a 655 punts); i el Berguedà (2.162) i el Moianès (1.893) també veuen millorar les seves dades, que tot i així segueixen disparades. La taxa només puja molt lleugerament a l'Anoia (8 punts en 24 hores, fins als 655) i a l'Alt Urgell (4 més en un dia, fins als 1.085). Manresa, per la seva banda, recula fins a una xifra rodona, els 500 punts, i la velocitat de transmissió de la malaltia (Rt) a la ciutat és ara d'1,03, fet que indica que el virus ara per ara ni avança ni retrocedeix ja que cada infectat només contagia una única persona més.

La tendència que segueixen bona part de les comarques de l'àmbit de Regió7 és la mateixa que experimenta el risc de rebrot global a Catalunya. En l'actualització feta pel Departament de Salut aquest dijous, la taxa es redueix en 50 punts respecte a la d'ahir i retrocedeix fins als 837,65, mentre que l'Rt és d'1,34.