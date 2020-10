Els campus universitaris mantindran la virtualitat en la docència durant tot el mes de novembre

​Els campus universitaris de Catalunya faran formació virtual durant tot el mes de novembre, més enllà de les darreres mesures que ha anunciat el govern català aquest dijous al migdia. La secretaria d'Universitats i Recerca ha informat aquest dijous al vespre que "els campus de les universitats catalanes mantindran durant tot el mes de novembre la virtualitat en la docència, iniciada el proppassat 15 d'octubre en les classes teòriques que, fins aleshores, es realitzaven de manera presencial". I afegeixen que "l'activitat acadèmica presencial se cenyirà únicament a les pràctiques i les avaluacions, extremant les mesures de protecció".

Els rectors, que han tingut una setmana intensa de contactes a tots nivells, han consensuat l'acord en el marc del Consell Interuniversitari de Catalunya (CIC), amb el Govern. Era una resposta a la petició de Salut Pública. La mesura s'adopta per un termini de 30 dies per afavorir la governança universitària, que no pot estr immersa en un canvi cada 15 dies de la situació, i l'estabilitat de l'activitat docent.

La mesura contribueix, segons fonts de la secretaria d'Universitats i Recerca, a fer front a la difícil situació epidemiològica i assistencial que es viu a Catalunya a causa de la covid-19.

En aquest nou escenari de la pandèmia, es redueix al màxim l'activitat presencial als campus universitaris per afavorir la disminució de l'activitat induïda, com és el cas de la mobilitat i de la interacció dels estudiants. Tot i que es reitera que les universitats són segures, l'evolució de la covid-19 fa necessari mantenir les mesures adoptades el 15 d'octubre i aplicar-ne de noves, com les que afecten als serveis universitaris (biblioteques, esports, etc.) que es veuen afectats per les restriccions sectorials adoptades pel Procicat.

Davant de la situació de pandèmia, les universitats catalanes han dissenyat per aquest curs 2020-2021 un model híbrid de docència que es va adaptant en funció de l'evolució de la situació sanitària. Aquest model forma part, de fet, de l'acord a què van arribar el Govern i les universitats el passat mes de juny que ja preveia adaptar el curs acadèmic actual a les necessitats de cada moment, seguint les recomanacions de les autoritat sanitàries. Tot i l'acord, anit, Universitats com la Pompeu Fabra ja advertien a les xarxes socials que es podia allargar fins a final de trimestre.