Catalunya aprovarà avui noves restriccions mentre el virus es desaccelera

Catalunya aprovarà avui noves restriccions per lluitar contra la covid-19, que, a més de prorrogar el tancament de bars, restaurants i centres d'estètica, podrien incloure confinaments dels municipis, comarques o regions sanitàries amb més casos, quan el virus dona els primers símptomes de desacceleració.

El Govern català va celebrar ahir una sessió de treball en què van participar experts dels diferents departaments, especialment de Salut i Protecció Civil, per analitzar la situació de l'epidèmia i concretar les noves mesures restrictives que haurà d'aprovar avui el comitè del Procicat. Encara que no van transcendir quines seran aquestes noves mesures, és molt probable que es prorrogui el tancament de bars, restaurants i centres d'estètica, que demà ja farà 15 dies que estan tancats, i estudien tancaments perimetrals dels municipis, comarques o regions sanitàries amb més casos.

Encara que Daniel López Codina, científic del grup de recerca de Biologia Computacional i Sistemes Complexos (BIOCOMSC) de la UPC, que elabora informes periòdics per als governs amb les dades epidemiològiques de la pandèmia, va aconsellar ahir un confinament de 15 dies amb els col·legis oberts, l'actual decret d'alarma no permet als governs autonòmics decretar confinaments domiciliaris. De fet, el ministre de Sanitat, Salvador Illa, va dir que la consellera de Salut, Alba Vergés, no li ha demanat un confinament domiciliari o de caps de setmana i considera que abans d'arribar a això calen «actuacions prèvies» que es poden aplicar.

Fonts de la Generalitat van indicar que les noves restriccions es prendran després d'estudiar diferents possibilitats «des dels diferents vessants sanitari, econòmic i social». Els infectòlegs de l'Hospital del Mar i de Sant Pau, Joan Pau Horcajada i Joaquín López-Contreras, van coincidir a demanar com més aviat millor restriccions efectives per tal de rebaixar la incidència de la covid abans que arribi la grip, perquè les dues epidèmies juntes «poden ser terribles».

Mentrestant, el creixement de l'epidèmia a Catalunya ha començat a desaccelerar-se, amb un descens de la velocitat de reproducció de la malaltia (Rt), que ha passat d'1,52 dimarts a 1,38 ahir, mentre l'índex de creixement potencial ha disminuït en 47 punts i s'ha situat en 840.

Segons Salut, en les 24 hores prèvies s'havien comptabilitzat 4.854 nous contagis i 38 defuncions més, i la tensió als hospitals seguia creixent ahir amb 2.205 pacients amb covid-19 ingressats, 67 més que dimarts, dels quals 398 estaven greus a l'UCI, 30 més que el dia abans, el mateix nombre de malalts de coronavirus que estaven a l'UCI el 10 de maig passat, i ja representen el 44% del total dels llits de crítics habituals que hi ha a Catalunya (915).