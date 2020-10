Els cribratges massius a Manresa pretenen fer 500 proves cada dia

La sala d'actes del Casal de les Escodines a punt per al cribratge, ahir g. c.

La sala d'actes del Casal de les Escodines va quedar preparada, ahir, per acollir, entre avui i demà, matí i tarda, les dues primeres jornades dels cribratges massius que es faran en sis barris de Manresa on s'ha vist que hi havia un elevat nombre de PCR positives. La previsió és que les conclusions dels resultats es comuniquin de cara a la segona setmana de novembre.

El departament de Salut, que ho organitza, ha fet una crida als ciutadans a participar-hi, tot i que anar-hi és voluntari, i gratuït. Això sí, cal tenir entre 15 i 64 anys.

Les proves al Casal de les Escodines es faran al veïnat de les Escodines i del Barri Antic, a qui s'ha convocat mitjançant una bustiada. Després, vindran el Poble Nou i Carretera Santpedor (3 i 4 de novembre, a l'Ateneu les Bases) i Font dels Capellans i Sagrada Família (5 i 6 de novembre, al Casal Cívic Font dels Capellans), que igualment han estat convocats per carta. La intenció és detectar possibles casos asimptomàtics per tal d'evitar que contagiïn altres persones aïllant-los a ells i als seus contactes directes fins que no siguin transmissors.



Un parell de minuts

A la sala d'actes del casal del carrer de Sant Bartomeu ahir havien disposat quatre taules separades per mampares, on es faran entre tres i quatre proves simultàniament. Tot el procés dura un parell de minuts. S'aconsella a la ciutadania que vagi a fer-se el cribratge a la zona que li correspon segons el barri on viu, però si algun ciutadà va a fer-se la en una altra zona, no hi haurà cap problema.

Per a la gestió de les cues al pati d'accés, va informar l'Ajuntament, que ha cedit els espais on es faran els cribratges, hi haurà quatre persones al matí i quatre més a la tarda (dues de l'Ajuntament i dos voluntaris de Creu Roja). A més, hi haurà un tècnic municipal que ho coordinarà. Ahir, havien col·locat tanques al pati per distribuir la gent, i a les voreres hi havia se-nyals de prohibit aparcar per reservar les places per al cribratge. Per accedir al casal s'ha habilitat un circuit d'entrada i un de sortida i a la recepció hi ha taules per als temes administratius (comprovació de targeta sanitària, registre...).

Les proves PCR s'analitzaran al laboratori de la Fundació Althaia, a l'Hospital Sant Joan de Déu, i en la seva realització als ciutadans hi participa personal dels centres d'atenció primària d'Althaia i de l'ICS. En concret, al matí hi haurà un infermer, dos tècnics auxiliars en cures d'infermeria i sis unitats d'atenció a la ciutadania (personal administratiu), i a la tarda, un infermer, tres tècnics auxiliars en cures d'infermeria i set unitats d'atenció a la ciutadania.

La prova del palet al nas

La PCR permet identificar les persones que estan patint una infecció per SARS-CoV-2, tant si en presenten símptomes com si són asimptomàtiques. Per realitzar-la cal una mostra de la mucosa, que es pot obtenir del nas i de la gola i que el professional sanitari extreu amb l'ajuda d'un bastonet.