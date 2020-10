Almenys tres morts per un atac amb ganivet en una església a Niça

Almenys tres persones han mort i diverses més han resultat ferides per un atac amb ganivet perpetrat al costat d'una església de la ciutat francesa de Niça, al sud del país, segons fonts policials, que han confirmat la detenció del presumpte agressor.



L'atac ha tingut lloc al voltant de les 9.00 h al costat de l'església Notre Dame de Niça, i s'ha saldat amb la mort d'un home, una dona, i una persona decapitada segons les fonts citades per la cadena BFMTV. També ha resultat ferit el suposat autor dels apunyalaments, evacuat a un hospital després del seu arrest.



El ministre de l'Interior, Gérald Darmanin, ha convocat una reunió d'urgència i ha instat a la ciutadania a evitar la zona, la mateixa recomanació que també ha llançat l'alcalde de la localitat, Christian Estrosi, que ha apuntat a Twitter que "tot fa suposar" que es tracta d'un atemptat terrorista.





Je suis sur place avec la @PoliceNat06 et la @pmdenice qui a interpellé l'auteur de l'attaque. Je confirme que tout laisse supposer à un attentat terroriste au sein de la basilique Notre-Dame de #Nice06. pic.twitter.com/VmpDqRwzB1 — Christian Estrosi (@cestrosi) October 29, 2020

Detonacions controlades

Estrosi s'ha desplaçat al lloc de l'atac i també està previst que Darmanin viatge a Niça al llarg del dia. La notícia haen el qual el primer ministre, Jean Castex, detallava les noves restriccions per a fer front a la pandèmia de coronavirus i tots els diputats han guardat un minut de silenci.ha aplaudit lade les forces de seguretat, que han desplegat a la zona un equip d'artificiers. La Policia Nacional ha confirmat a Twitter que ha realitzat diverses explosions controlades, en un intent per cridar a la calma de la població: França ha estat objecte deaquests últims dies per part delarran de la croada llançada pel president, Emmanuel Macron, contra el "separatisme islàmic". Líders internacionals com el mandatari turc, Recetp Tayyip Erdogan, han acusat Macron de xenofòbia i de ser "hostil" amb l'islam.L', quan el professor Samuel Paty va ser assassinat i decapitat als afores de París després d'il·lustrar amb caricatures de Mahoma una classe sobre llibertat d'expressió . Arran d'aquest atemptat, les autoritats han endurit la vigilància d'organitzacions islamistes.