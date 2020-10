Les dues Castelles i Múrcia tanquen el perímetre, i Madrid ho farà per dies

Els governs de Castella i Lleó i Castella-la Manxa decretaran el confinament perimetral dels seus territoris per prevenir l'expansió dels contagis de covid-19 fins al pròxim 9 de novembre, mentre que Madrid demanarà al Govern poder tancar per dies. D'altra banda, el govern de Múrcia ha decidit confinar perimetralment tota la regió i cadascun dels seus 45 municipis durant dues setmanes a partir de demà, just quan ha arribat a una incidència mitjana de 639,8 casos per cada 100.000 habitants en els últims 14 dies.