La frenada de l'escalada a Manresa i el Bages s'estén al Berguedà i al Moianès

El risc de rebrot ha baixat per tercer dia al Solsonès, per segon dia a les comarques del Bages, la Cerdanya i l'Alt Urgell, i, per primer cop des de l'inici de la nova escalada, també al Berguedà i al Moianès.

Les dades fan referència al 24 d'octubre i els sis dies precedents, que és el termini en el qual són fetes públiques a la web del departament de Salut dadescovid.cat.

A l'Anoia la frenada encara no es nota, però té un risc de rebrot de 628, que, tot i ser molt alt, és inferior al que s'està donant en altres territoris de l'àmbit de cobertura de Regió7.

Així, si al Berguedà la bona notícia és la baixada als 2.213 punts de risc de rebrot -el dia anterior va arribar al llindar màxim de 2.391- la mala notícia és que la xifra supera amb escreix el risc de rebrot de la resta de comarques de l'àmbit del diari, excepte el Moianès, que està per sota però a poca diferència amb 2.194 punts.

Al Moianès el punt màxim, fins ara, van ser els 2.508 punts del 23 d'octubre.

A banda dels 628 ja esmentats de l'Anoia, el Bages es troba a 591; el Solsonès a 742; la Cerdanya a 541 i l'Alt Urgell a 964.

El risc de rebrot al Berguedà supera de molt el del conjunt de Catalunya, que és -amb dades referides al dia 24- de 840.

Això vol dir que, excepte el Berguedà, el Moianès i l'Alt Urgell, la resta de comarques de l'àmbit de cobertura del diari es troben per sota.



Alts i baixos

Pel que fa a la velocitat de transmissió de la malaltia (Rt) comparant la setmana del 18 al 24 d'octubre amb les dues anteriors, baixa al Bages, al Solsonès i a la Cerdanya, i puja al Berguedà, el Moianès, l'Anoia i l'Alt Urgell.

Al Bages la reducció és significativa, i si del 4 al 10 d'octubre era de 2,6 (cada deu malalts transmetien el virus a 26 més), en el període de l'11 al 17 d'octubre era d'1,64, i del 18 al 24 d'octubre d'1,32. Al Solsonès -en els tres mateixos períodes- primer va pujar d'1,72 a 2,41, seguit d'una reducció a 1,52. La mateixa pujada i baixada es va produir a la Cerdanya amb 0,83, 1,88 i 1,22.

On la progressió ha estat molt negativa és tant al Berguedà com al Moianès. Totes dues comarques estan a 3,32 després d'increments les dues setmanes anteriors. De fet, el Berguedà i el Moianès tornen a liderar el rànquing comarcal de risc de rebrot a Catalunya.

Cal dir que el 10% dels positius registrats de l'1 de març al 23 d'octubre a Manresa corresponen a persones que viuen en residències. La darrera setmana han estat 7 els nous positius entre la població que viu en residències d'avis (al total de la comarca, 45), mentre que al Berguedà en van ser 132.