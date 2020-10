El Govern es va assegurar ahir que la pròrroga de l'estat d'alarma duri sis mesos, encara que per a això va haver de negociar amb els grups una exposició més gran de Pedro Sánchez al Congrés, ja que haurà de comparèixer cada dos mesos per informar sobre l'evolució de la pandèmia. El PSOE donarà suport a una proposta de resolució d'ERC per modificar el contingut del decret llei amb el qual l'Executiu demana allargar l'estat d'alarma fins al 9 de maig del 2021.