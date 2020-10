Hi haurà més presència policial, d'agents cívics o de la brigada per controlar els accessos i la capacitat

La majoria d'ajuntaments de les comarques centrals intensificaran més que mai durant el cap de setmana el personal municipal als cementiris, si bé en poblacions com Navàs i Sallent aquest reforç es complementarà amb personal de la funerària contractada per l'Ajuntament. Es tracta d'agents de la Policia Local, de Protecció Civil i de la brigada, segons els municipis (o una barreja de tot), i en alguns casos es comptarà amb agents cívics.

Aquest reforç s'explica per la necessitat que hi ha aquest any de controlar la capacitat, mirar que en cap cas no se sobrepassi, i vigilar que dins del cementiri es mantinguin les distàncies entre grups i que se circuli seguint el recorregut marcat en els casos en què s'hagi previst així. Aquest mateix personal també informarà els usuaris i els donarà assistència, per exemple, si han de moure l'escala.

Gel, guants i cartells indicatius

Dins i fora el cementiri serà obligatori l'ús de la mascareta, i també de gel hidroalcohòlic per tocar objectes, i per això s'habilitaran punts de dispensació, i generalment n'hi haurà tant a l'entrada com a l'interior i de repartits per tot el recinte perquè es puguin fer servir després d'utilitzar les escales, els contenidors (en alguns casos es posaran papereres amb pedal i tapa), per fer neteges, o per altres necessitats. En alguns casos, com per exemple a Solsona, es facilitaran guants d'un sol ús a l'entrada.

A banda d'això, també hi haurà un seguit de recomanacions generalitzades que en alguns cementiris s'indicaran en rètols repartits pel recinte o mitjançant la distribució de fullets, com a Solsona, «per demanar que s'evitin concentracions de gent i es limiti la visita als difunts més propers».

En general, en les visites aquests dies als cementiris també es demana que l'ús dels lavabos (si n'hi ha) sigui d'una sola persona (excepte si necessiten assistència), no es permet menjar ni beure dins el recinte ni als accessos, es demana evitar de seure als bancs o en tot cas limitar l'estona de fer-ho, i intentar mantenir la distància mínima d'1,5 metres entre persones o entre diferents unitats familiars.