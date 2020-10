Illa és disculpa per acudir a una gala de premis malgrat l'estat d'alarma

El ministre de Sanitat, Salvador Illa, es va disculpar ahir per haver acudit a una gala d'entrega de premis la nit de dilluns, juntament amb altres polítics i ministres, malgrat l'establiment del toc de queda, la recomanació d'evitar grans reunions i l'estat d'alarma per l'alça de la segona onada de covid-19. Illa va reconèixer que els ciutadans «tenen raó» per les seves crítiques. Illa assegura que va ser a l'acte organitzat pel diari El Español «el temps estrictament necessari».