«Ja sol passar que la gent vingui dies abans, però no tan aviat com aquest any»

Al'aparcament del cementiri de Manresa, ni un lloc lliure. Els carrers i passadissos de dins, amb una afluència de persones constant. Algunes de soles, d'altres en petits grups familiars. Ara bé, lluny de regnar el caos i la tradicional cursa per les escales que permeten accedir als nínxols que són més amunt, diumenge hi predominava l'ordre, la pau i, sobretot, la higiene.

Aquesta tranquil·litat i silenci es veu trencada, però, a l'exterior. Els operaris es dediquen a indicar a la gent per on ha d'entrar i sortir. Entre ells, es diuen que «això és un no parar, semblem policies». Tres treballadors del cementiri recorden a tothom que cal posar-se gel hidroalcohòlic, han de deixar les escales que els visitants sol·liciten i quedar-se algun objecte personal seu perquè les tornin i no es quedin pel mig del cementiri. L'objectiu és garantir el màxim d'ordre possible i que tots els objectes puguin ser desinfectats abans no tornin a ser utilitzats.

És habitual que en dies previs a Tots Sants molts ciutadans vagin al cementiri a netejar els nínxols i a deixar-hi flors. Molts ho prefereixen per evitar aglomeracions i una manca d'intimitat si s'hi va l'1 de novembre. Enguany, però, a causa de la pandèmia, moltes persones s'han avançat algunes setmanes, tement que el mateix dia 1 i els dies anteriors sigui insegura la visita al cementiri.

Joan Grau, encarregat del cementiri manresà, es mostrava tranquil i segur. «La gent ha vingut força dies abans de Tots Sants. Ja sol passar, però no tan aviat». Grau assegura que han hagut de preparar el cementiri per l'onada de visites prèvies una setmana abans del normal.

La covid, doncs, no ha fet que els manresans i les manresanes s'abstinguin d'anar al cementiri a netejar, arreglar i deixar llestos els nínxols pel dia de Tots Sants. Antònia Martínez, una visitant del cementiri, explicava que «venir aquí no em resulta gens agradable. Per això sempre vinc abans de l'1 de novembre. Ho deixo arreglat i així si algú hi va aquest dia ja està llest i net i no me n'he de preocupar». Per la seva banda, Ramon Molins i Antònia Coronado són un matrimoni que també acostuma a anar-hi abans d'hora perquè així, quan hi retornen el dia de Tots Sants, no han de netejar res. Aquest any, però, «no sabem si vindrem per Tots Sants. Limitaran l'espai i com més gent ho arregli ara, menys problemes hi haurà aquell dia».

En general, bona part de les persones consultades ja solien anar al cementiri abans del festiu, però moltes han optat per fer-ho abans del que ho feien normalment. Aquesta era una qüestió que Grau ja tenia prevista. «Vam anar rebent moltes trucades referents a aquest tema. Per això ja fa setmanes que hem habilitat les tanques que impedeixen entrar per alguns accessos que aquests dies funcionen com a sortida, per exemple». Aquest últim no és el cas de Teresa Ortiz, que altres anys tenia l'hàbit d'anar al cementiri el dia 1 de novembre. Aquest any, però, tenia por que no pogués entrar i s'ha avançat una setmana per assegurar-se que podran deixar les flors al seu familiar.

Sigui com sigui, Grau es mostra satisfet de com està anant. «La gent és molt responsable, no hem tingut cap incident ni hem hagut de cridar l'atenció a ningú».