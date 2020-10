L'exnúmero 2 d'Interior diu al jutge del cas Kitchen que Fernández Díaz estava al corrent de l'operació

L'exsecretario d'Estat de Seguretat Francisco Martínez ha afirmat aquest dijous davant el jutge de l'Audiència Nacional Manuel García-Castelló que qui va ser ministre de l'Interior Jorge Fernández Díaz estava al corrent de l'operació 'Kitchen'. De fet, ha apuntat que el ministre de l'Interior en la primera etapa del Govern de Rajoy sabia més que ell -"en sabia més coses que jo"- de l'assumpte perquè li arribava informació de comissaris i comandaments amb els quals despatxava directament.

Així mateix, segons fonts presents en la declaració consultades per Europa Press, Martínez ha afegit que Fernández Díaz li va preguntar per Sergio Rios, el xofer de l'extesorer del PP Luis Bárcenas, qui era a més confident en l'operació 'Kitchen'. El ministre li va demanar que s'interessés per l'assumpte, si bé no ha pogut aclarir com li va arribar aquesta informació a Fernández Díaz.

Durant la seva compareixença, que s'ha allargat durant aproximadament tres hores i mitja, Martínez ha explicat al jutge que, seguint el mandat del ministre, va preguntar per Ríos al llavors director adjunt de la Policia (DAO) Eugenio Pino.

La de Martínez, que va ser citat en qualitat d'investigat, era una de les compareixences més esperades en el marc de la peça 'Kitchen' de la macrocausa 'Tàndem'. En ella s'investiga l'operació parapolicial que es va organitzar per espiar tant a l'extesorer com a la seva dona Rosalía Iglesias i que va ser sufragada amb fons reservats i al marge del control judicial.

L'objectiu era sostreure a l'extesorer i exgerente del PP la informació sensible del partit que tingués en el seu poder per així poder ocultar-la a la justícia, concretament al jutjat que indagava sobre la trama Gürtel.

Però aquest dijous, l'exsecretari d'Estat de Seguretat ha defensat durant l'interrogatori que aquesta operació parapolicial no va ocórrer com a tal, sinó que es tractava d'una actuació "legal" per buscar informació de tipus econòmic i financer. També ha defensat la legalitat dels seguiments, i ha subratllat que ell mateix va donar ordres als seus comandaments policials perquè la informació rellevant recaptada es posés a la disposició del jutge.

Cal recordar que la UDEF en aquestes dates investigava els comptes a l'estranger de Luis Bárcenas en el marc de la instrucció que investigava la trama Gürtel.

A més, Martínez ha estat preguntat també per la seva decisió d'estendre acta davant notari dels missatges relacionats amb l'operació que va intercanviar amb l'exministre. El que fora mà dreta de Fernández Díaz ha explicat que ho va fer perquè es va sentir dolgut per les declaracions que aquest va fer dient que desconeixia aquesta operació 'Kitchen'.

Ha subratllat davant el jutge García-Castelló que el fet que l'exministre manifestés que no sabia res d'aquest operatiu, alguna cosa que ha reiterat que és fals, no significa que les actuacions fossin il·legals.

I ha coincidit amb el que va declarar Pino, ja que ha afirmat que no es pot parlar d'una operació Kitchen perquè aquesta va ser la denominació que li va donar el comissari Villarejo, que roman a la presó preventiva des del novembre de 2017 per ser el principal acusat de 'Tàndem'.

Després de la seva compareixença, Martínez ha abandonat l'Audiència Nacional en companyia dels seus advocats. Aquesta era la tercera vegada que era citat pel titular del Jutjat Central d'Instrucció número 6 des de gener, si bé en les dues anteriors ocasions no va declarar argumentant que la peça estava sota secret de sumari.

Aquest divendres serà el torn de l'exministre Jorge Férnandez Díaz, qui ara haurà de corroborar o negar les afirmacions del qui va ser la seva mà dreta en el Ministeri de l'Interior.