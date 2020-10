Més busos a Manresa i serveis addicionals en alguns casos

Coincidint amb la diada de Tots Sants, es reforçarà la línia de bus entre Manresa i Sant Joan, que fa parada al cementiri. Funcionarà de 9 a 2/4 de 2 i de 3 a 7, cada 30 minuts. Pel que fa a la línia de festius del servei de transport urbà, que realitza la parada Pont Nou propera al cementiri, tindrà una freqüència de pas cada 60 minuts de les 8.10 h a les 22.40 h. Igualada tindrà un bus especial i gratuït per anar al cementiri Nou de 10 del matí a 7 de la tarda.

Al Baix Llobregat, cementiris com el d' Esparreguera i el d' Olesa, que gestiona Exfun, oferiran serveis addicionals a les famílies tenint en compte l'actual situació de pandèmia, com ara el subministrament i col·locació de flors o el servei de neteja de sepulcres, adreçat a persones que, per precaució o per altres motius, no puguin visitar els cementiris aquests dies. En canvi, Sant Fruitós prescindirà enguany del servei de taxi que oferia per Tots Sants fins al cementiri i de retorn a casa, tret dels casos establerts per Serveis Socials.