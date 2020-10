El Moianès concentra la majoria dels casos positius entre els 15 i els 35 anys

ARXIU PARTICULAR

Exterior del CAP de Moià en una imatge del mes de maig ARXIU PARTICULAR

El Moianès, amb el risc de rebrot situat a 2.194 punts, continua tenint, només superada pel Berguedà (2.213), les pitjors dades entre totes les comarques catalanes, molt per sobre de la xifra global de tot Catalunya, que ahir se situava a 840 punts, segons dades del departament de Salut. La comarca ha encadenat tres setmanes amb un creixement exponencial dels contagis i això ha disparat el seu risc de rebrot. Tot i que no hi ha un focus determinat, la majoria de casos positius es concentren entre la franja d'edat dels 15 als 35 anys, una part dels quals procedents de l'institut Moianès, que té 5 grups confinats.

La comarca ha passat en poques setmanes de ser una de les menys afectades a encapçalar el rànquing de risc de rebrot. El director de l'Equip d'Atenció Primària Moià-Castellterçol, Xavier Lázaro, ho atribueix al factor «estacional i també al fet que hi ha hagut una certa relaxació, sobretot amb les trobades i els caps de setmana». Tot i que no hi ha un focus de contagi definit, els casos acumulats en pocs dies a l'institut han fet pujar el nombre de positius i consegüentment la taxa de risc de rebrot.

Segons Lázaro, la franja d'edat més afectada és la que comprèn entre els 15 i els 35 anys, que coincideix amb la dels alumnes de l'institut. El centre té 5 grups confinats, amb 126 estudiants, i acumula un total de 27 positius en els darrers 10 dies, segons les dades del departament d'Ensenyament al web traçacovid. Aquest grup de població, segons Lázaro, «passa un malaltia molt lleu i inclús asimptomàtica, però transmet i pot donar problemes, sobretot a la gent més gran». Tot i la seguretat que han demostrat els centres educatius, la capacitat de transmissió augmenta a les extraescolars «on el contacte entre diferents persones es dispara», apunta.

Pel que fa a les residències de gent gran, per ara, hi ha hagut poca incidència. Lázaro explica que només «s'ha registrat algun cas aïllat» perquè les residències «estan seguint els protocols molt exhaustivament». Des del CAP de Moià tenen previst fer cribratges periòdics als professionals dels centres de gent gran «per evitar que hi hagi contagis, perquè al final venen de fora».

D'altra banda, el director del CAP ha fet notar que a la població «li costa d'entendre el concepte de la quarantena, sobretot quan no s'és un cas positiu», i això fa que no es compleixin.

Campanya de conscienciació

En la mateixa línia l'alcalde de Moià, Dionís Guiteras, explicava ahir que el que més els «amoïna» és que «no es compleixen les quarantenes, no només dels positius sinó de gent que es fa la prova i abans de tenir els resultats segueix fent vida normal». Per aquest motiu, des de l'Ajuntament de la capital de comarca han reforçat les campanyes de conscienciació a la població a través de les xarxes socials «per insistir que es complexin les mesures i les quarantenes» i d'aquesta manera evitar una major propagació del virus.

Segons Guiteras, els casos que s'han donat als centres educatius «sembla que són brots que venen de fora i per tant l'institut i les escoles són segurs, i això ens tranquil·litza una mica». Des del consistori es manté «una relació constant» amb el CAP, les escoles, els comerços i les entitats «per poder fet un seguiment i ajudar en tot el que puguem».

El director del CAP Moià-Castellterçol destaca el gran nombre de PCR i testos ràpids que s'han dut a terme en els darrers dies i la bona coordinació amb els diferents agents de la comarca. Insisteix a la població que segueixi les mesures de seguretat com l'ús de la mascareta, la distància social i la higiene de mans i que es compleixin les quarantenes.