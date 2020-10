«No és un escenari agradable, però creiem que anem per bon camí»

La residència DomusVi Mont-Martí de Puig-reig té 28 usuaris i 17 treballadors afectats per la covid-19. Tres d'ells han hagut de ser hospitalitzats. La directora del centre, Marta Gálvez, ha atès Regió7 per explicar com s'està gestionant la crisi. «Estem expectants, valorant en tot moment si s'aconsegueix frenar la transmissió. Existeix preocupació ja que no és un escenari agradable per a ningú, però amb la coordinació constant creiem que anem per bon camí», explica. Després de conèixer els primers casos, la residència, de 170 places, té totes les àrees confinades a les habitacions per intentar reduir el risc de transmissió. Gálvez explica que «els residents confirmats i els contactes estrets estan en aïllament segons la sectorització que ens indica Salut Pública». La directora exposa que «alguns sí que són asimptomàtics, però en línies generals tots presenten algun tipus de simptomatologia». Un dels principals problemes ara és trobar personal a causa de les baixes dels treballadors. «Tenim importants necessitats de personal per poder cobrir la plantilla que es troba afectada o confinada. S'ha avisat el SOC, l'Agència i l'Ajuntament per rebre suport. Des del nostre departament central de selecció de personal també hi estan treballant, però la zona en la qual ens trobem i l'afectació que s'ha produït no ho està facilitant», assegura Gálvez.