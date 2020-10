Les noves mesures de la Generalitat: confinament els caps de setmana i suspensió de la cultura i les extraescolars

No es podrà sortir del municipi els caps de setmana |

El Govern de la Generalitat anunciarà aquest migdia, en una compareixença a les 13.30 hores, el tancament perimetral de Catalunya. A més, hi haurà un confinament perimetral per municipis els caps de setmana durant un període de 15 dies. Aquest últim estaria vigent fins a les 06.00 hores de dilluns. Aquestes són algunes de les noves restriccions que planteja l'Executiu català per fer front a la segona onada del coronavirus.

A més del confinament perimetral de Catalunya, el Govern també anunciarà la suspensió d'activitats culturals, esportives –inclosos els entrenaments–.

Tanquen els centres comercials, excepte les botigues dedicades a l'alimentació, i tanquen els comerços de més de 800 metres quadrats de superfície.

Es prorroga el tancament de bars i restaurants. El servei d'entrega de menjar a domicili es permetrà fins a les 23.00 hores.

S'ordena el tancament de gimnasos.

També quedaran suspeses les extraescolars, a excepció d'aquelles que es facin en grups bombolla dins de les escoles.

El Govern recomana les classes virtuals per als nivells de Batxillerat i Formació Professional. Les escoles seguiran obertes però no es descarta adoptar un model híbrid a partir de 3r d'ESO. Les universitats seguiran amb les classes virtuals.

L'Executiu insisteix en la necessitat de promoure el teletreball.

Els confinaments perimetrals no afectaran els desplaçaments per anar a treballar o a l'escola.

Totes aquestes noves restriccions, que el Govern anunciarà aquest dijous, entrarien en vigor aquest divendres, 30 d'octubre, segons avança TV-3, una vegada es publiquin en el Diari Oficial de la Generalitat (DOGC).

El confinament perimetral és la mesura alternativa que tenia el Govern ja que, com va recordar el ministre Salvador Illa, no podien ordenar ni un confinament domiciliari ni un de cap de setmana perquè el decret d'estat d'alarma del Govern central no ho permet.

El Procicat feia tota la setmana que estava analitzant diverses opcions. Experts, científics i metges estaven reclamant al Govern mesures més severes per aturar els contagis, que ja han tensat les ucis.

Catalunya ha sumat aquest dijous 5.761 nous contagis en les últimes 24 hores. L'índex de rebrot es manté elevadíssim, tot i que estable, amb dos punts menys que dimecres: 838.