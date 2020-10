La pandèmia altera o obliga a suspendre activitats tradicionals paral·leles a la diada

Més enllà d'adaptar horaris o establir recorreguts dins els recintes funeraris, l'actual situació de pandèmia també ha obligat a redisse-nyar, reprogramar o fins i tot suspendre algunes activitats paral·leles, sobretot de caràcter religiós, que tradicionalment se celebren en alguns municipis coincidint amb la diada de Tots Sants als mateixos cementiris o al seu entorn, des de les misses dedicades als difunts, fins a visites guiades o ofrenes florals.

A Navàs, per exemple, enguany es prescindirà de la missa que se solia celebrar el dia de Tots Sants a la tarda dins el cementiri «perquè s'hi acumulava gent, i això és el que es tracta d'evitar», apunta el regidor de Promoció de la Salut de l'Ajuntament, Carles Estrada.

En canvi, a Solsona es mantindrà tant la missa com el rosari que tradicionalment organitza la parròquia per Tots Sants, però aquesta vegada no es faran al cementiri, sinó que el consistori ha demanat que tots els actes religiosos al voltant de la festivitat d'aquest cap de setmana es traslladin a la catedral.

Manresa, Berga i Igualada també en faran. Manresa mantindrà les misses que es fan a la capella del cementiri, però seran amb la capacitat limitada i només se suspendran en cas de pluja. És previst que n'hi hagi una el dia de Tots Sants a les 12 del migdia, i una altra l'endemà, Dia dels Difunts, a les 4 de la tarda. En canvi, pel que fa a les visites guiades que es munten a través de Manresa Turisme des del 2017, han tingut sempre els grups complets, però aquesta vegada se suspendran, si bé la idea és mantenir-les de cara a properes diades de Tots Sants.

Si no hi ha cap imprevist, Berga també intentarà mantenir les misses precedides per l'homenatge als berguedans il·lustres que s'organitzen cada any al recinte del cementiri per Tots Sants i el dia 2 de novembre, i també les visites guiades que es fan els dies previs, però ho farà extremant les precaucions.

En aquest cas, el públic podrà seguir les misses assegut, però aquesta vegada amb les cadires disposades a més distància i amb la capacitat limitada. Pel que fa a les visites sobre les llegendes al nucli antic de demà, i a l'interior del cementiri, previstes per a dissabte, es desdoblaran, i en els dos casos es faran dues sessions en lloc d'una, a 2/4 de 7 i a les 8 del vespre, amb possibilitat de canvis supeditats a possibles noves restriccions. A més, cada grup es limitarà a un màxim de 25 persones, que hauran de fer una reserva prèvia trucant al 93 821 13 84.

Les misses a Igualada (a les 12.30 al cementiri nou i a les 17 al vell) també es faran amb menys capacitata i amb les cadires separades.

Ofrena no presencial a Sant Fruitós

L'actual situació de pandèmia també alterarà la tradicional ofrena floral que els regidors de l'Ajuntament de Sant Frutós fan cada any a dos personatges il·lustres del poble: d'una banda, al mausoleu del pintor Alfred Figueras, i de l'altra, al nínxol del seu primer alcalde democràtic, Eduard Casajoana. Aquest cop, es farà una sola ofrena: un gran centre de flors que es col·locarà al centre del cementiri, i que servirà d'homenatge als dos personatges i a les persones que han mort per covid. Es farà en nom de tot l'Ajuntament, però no serà presencial.