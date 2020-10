Puig-reig afegeix tres nous positius però l'índex de rebrot modera el seu creixement

Tres nous casos de covid-19 a Puig-reig coneguts aquest dimecres han moderat el creixement de l'índex de risc de rebrot, que de totes maneres ja supera els 15.000 punts. Segons les últimes dades de l'índex que calcula diàriament la CCMA, el creixement potencial del virus se situa en 15.068,66 punts. El departament de Salut, en canvi, calcula el risc de rebrot en 8.156,55, ja que no té en compte els positius ingressats en residències. La notícia més esperançadora és que l'augment de 106,5 punts respecte a l'última dada de dimarts (14.962,16) ha estat el menor en l'evolució de l'índex dels últims set dies.

Josep Maria Altarriba, alcalde de Puig-reig, ha explicat a Regió7 que «aquestes noves dades potser fan pensar que ja estem aplanant la corba. Segurament hi han influït les mesures aplicades al poble perquè no es vagi als parcs infantils, a les zones exteriors, els entrenaments esportius... això ha reduït completament els contactes». Sempre segons les dades calculades per la CCMA, divendres passat la xifra de perill de rebrot a Puig-reig era de 3.118, dissabte era de 3.974, diumenge era de 5.785 i dilluns, amb l'arribada del gruix de resultats de les proves PCR de les residències, l'índex es va disparar en un elevadíssim 13.418. Aquest dimarts la xifra era de 14.962,16 i ahir, dimecres, era de 15.068.

Segons el portal de dades covid del departament de Salut, el risc de rebrot a Puig-reig era aquest dimecres de 8.156,55. Aquesta diferencia amb les xifres de la CCMA s'explica perquè les dades dels municipis de Catalunya al portal de Salut no tenen en compte els positius dels residents als centres geriàtrics, ja que poden distorsionar el risc real a les poblacions, segons han confirmat fonts del departament a aquest diari. D'aquesta manera, el nombre de casos de covid-19 diagnosticats amb PCR a Puig-reig els últims 7 dies és de 169 (tres més que dimarts) i els positius acumulats en els últims 14 dies són 184 (3 més que dimarts). La incidència acumulada de diagnosticats en els últims 14 dies per cada 100.000 habitants és de 4.404,02 i la taxa de reproducció de l'epidèmia és de 3,42, nou dècimes inferior a la de dimarts (3,51). D'aquests 184 casos en les últimes setmanes, n'hi ha 73 d'usuaris de la residència Sant Josep i 28 de la Mont-Martí. Això fa que un total de 101 afectats siguin usuaris de centres assitencials. La resta, 83 casos, són treballadors de les residències (39) i ciutadans (44).

L'estabilització de les dades a Puig-reig es deu al fet que les dues residències del municipi ja coneixen els resultats dels cribratges massius i, per tant, l'augment de tres casos d'aquest dimecres s'emmarca en la relativa normalitat d'un municipi de 4.178 habitants. L'alcalde afirma que «no podem negar que una incidència molt gran de tota aquesta corba tan dreta era el fet que es van fer els PCR a les residències i en sortir totes de cop es va multiplicar el risc. El fet que ara ja no surtin resultats de les residències comporta que es noti el canvi. De totes maneres segueix sent molt alt».



Ajuda en el toc de queda

L'Ajuntament de Puig-reig ha demanat ajuda als Mossos d'Esquadra per tal de controlar el compliment del toc de queda nocturn al municipi. Puig-reig només disposa de dos policies municipals que treballen durant el dia i, per tant, no hi ha vigilància a les nits. Josep Maria Altarriba ha explicat que «amb el toc de queda ens ajuden els Mossos, ja que amb els vigilants no fem. Ara estem baixos de personal per dues excedències, i tenim només dos efectius. Ens hem posat en contacte amb Mossos i han reforçat el servei».