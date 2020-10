La residència de Castellbell i el Vilar registra un brot de covid

La residència d'avis de Castell-bell i el Vilar ha registrat un brot de covid-19, segons va informar ahir l'Ajuntament. Segons les mateixes fonts, el rebrot ha afectat un grup d'usuaris del Centre Geriàtric del Bages, tot i que la majoria de persones grans afectades són asimptomàtiques.

El centre afirmava ahir per les xarxes socials que ha aïllat els usuaris que han donat positiu i ha activat un protocol de prevenció per controlar els contagis. Regió7 va contactar amb la residència per saber exactament el nombre d'infectats, però des de la direcció no es van voler donar més detalls.

Els PCR es van practicar divendres i els resultats es van conèixer dissabte a la nit. Fonts del centre van assegurar que les persones grans afectades es troben bé.