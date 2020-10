La vacuna d'un manresà, primera de l'Estat a fer un assaig internacional contra la covid

La vacuna que va crear el científic manresà Pere-Joan Cardona fa vint anys per combatre la tuberculosi, la Ruti, ha estat la primera de l'Estat a obtenir el vistiplau per fer un assaig internacional per lluitar contra la covid. Regió7 ja va avançar el 30 d'abril passat que la vacuna antituberculosi es provaria amb la covid-19. Tal com va comentar ahir Cardona a aquest diari, es va oferir a diferents països i Argentina ha estat el que ha respost més ràpidament.

L'assaig, informa el manresà, que és doctor en Medicina i Cirurgia, especialista en Microbiologia i Parasitologia, i investigador de l'Institut Germans Trias i Pujol de Badalona, on dirigeix la Unitat de Tuberculosi Experimental, es preveu començar-lo d'aquí a «tres o quatre setmanes». Es farà en 369 treballadors sanitaris; a la meitat se'ls donarà la vacuna i a l'altra meitat un placebo. Es tracta d'un estudi de doble cec. Vol dir que ni el voluntari ni la persona que li administrarà la vacuna no sabran si és la Ruti o un placebo; només ho sabrà el servei de farmàcia que els proporcionarà la dosi.



Una durada de nou mesos

L'assaig tindrà una durada de nou mesos i té l'objectiu d'incrementar la resposta immune contra el virus dels professionals sanitaris, atès que són els que hi estan més exposats. La Ruti es preveu eficaç contra infeccions víriques com el coronavirus. Per aquest motiu ha rebut l'aprovació de l'Administració Nacional de Medicaments, Aliments i Tecnologia Mèdica (ANMAT) de l'Argentina per realitzar l'assaig clínic.

La companyia Ruti Immune, creada per la companyia de R+D biotecnològica Archivel Farma, que la va començar a desenvolupar l'any 2005, ja ha iniciat els tràmits logístics perquè les dosis arribin al país sud-americà i pugui començar a administrar-se a 369 treballadors de diversos centres sanitaris. A Espanya, segons la companyia, la Ruti també es podria provar pròximament en un assaig clínic molt semblant a través de l'Institut Germans Trias i Pujol, que és on la va inventar Cardona.

La vacuna ha demostrat que té capacitat per activar una resposta àmplia del sistema immune que va més enllà de la seva especificitat contra el bacil de la tuberculosi. A més a més, a banda d'estimular la immunitat del cos, el que fa és dotar-lo de memòria per generar una millor i més ràpida resposta a l'exposició de virus.

En el cas de mostrar-se eficaç, la Ruti es podria convertir en la base de vacunes antivíriques d'ampli espectre gràcies al seu mecanisme alternatiu a la generació d'anticossos que produeix la vacunació clàssica, de manera que podria emprar-se com a primer recurs en el cas d'epidèmies provocades per virus nous o en mutacions de virus pandèmics que fan que les vacunes existents perdin la seva eficàcia inicial.

El 'Manresensis' ja s'assaja

Però la intervenció de l'investigador manresà en el combat aferrissat contra la covid-19 no s'acaba aquí. Després de descobrir la Ruti, que durant anys va quedar aturada per manca de finançament i que fa cinc anys va rellançar la UE i ara es vol convertir en una arma contra el virus que està sacsejant el planeta, el científic va crear un suplement alimentari ( Mycobacterium manresensis) que des del juliol passat ja s'està provant contra la covid en un altre assaig, en aquest cas a Catalunya, a través de l'Institut Germans Trias i Pujol i de l'Institut Universitari d'Investigació en Atenció Primària Jordi Gol. De moment, ja s'han reclutat 250 persones, que prenen el suplement durant 14 dies per via oral. Cardona avança que els primers resultats de la seva efectivitat és previsible que es puguin tenir l'abril de l'any vinent.