Bages Centre encara el tancament confiant tornar a reobrir quan ho faci la restauració

«Tornarem a obrir quan ens deixin». Jordi Padró, conseller delegat d'Espectacles Padró i Cabot SL, responsable de l'explotació dels cinemes Bages Centre, explicava ahir a aquest diari que el tancament de les sales de cinema, com tota l'activitat cultural a partir d'avui, és un altre cop un sector que, en les darreres dues setmanes, ja havia hagut de tornar a readaptar-se a diferents mesures, com deixar de vendre crispetes o oferir només dues sessions per complir el toc de queda. Que el pitjor és la «incertesa» d'uns canvis que es comuniquen pràcticament sense marge però que la intenció és «resistir». L'ideal? Reprendre l'activitat quan també aixequin la persiana els bars i restaurants. I si no? «Ja veurem com ens adaptem». En les darreres dues setmanes, al complex Bages Centre –amb diferents locals de restauració– només ha funcionat el cinema. I ho ha fet durant quatre mesos, cada dia, després del primer confinament.

Dimecres, el degoteig d'espectadors a les sales manresanes era constant a la segona sessió del dia. Ningú no preveia un tancament total. Es parlava d'una reducció de capacitat, que el cinema manresà ja aplicava pràcticament des del primer dia de la reobertura, el 26 de juny, amb el 30 % de les butaques habilitades a cada sala. Però, ahir, la persiana va tornar a baixar com el març. En principi durant els propers 15 dies, però Padró tenia coll avall que «segurament serà un mes».

Si alguna cosa han pogut constatar durant aquests quatre mesos els responsables de Bages Centre és que «la gent tenia ganes de tornar al cinema», explicava dimecres Jordi González, gerent del multisales. I la possible «por» al virus s'esvaïa quan l'espectador es percatava de les mesures: «Mascareta, renovació d'aire constant i sostres alts, a més de gel hidroalcohòlic i la separació entre persones». La prova era Otília Vilaró, una manresana de 95 anys, fidel cinèfila de dues pel·lícules a la setmana, a punt d'entrar a veure El secreto: «Por pel virus al cinema?. No pateixo gens! Si de cas em queixo que la pantalla és fosca».

Però els cinemes, expliquen, pateixen un altre virus: la manca d'estrenes «potents» que aporten el plus de públic, a banda dels espectadors més fidels, assidus cada setmana i més d'un dia. Companyies com Disney han optat per estrenar els títols a les seves plataformes. «Ara mateix, depenem de l'administració i dels proveïdors», subratlla Padró. I de poder tornar al «ritual que suposa anar al cinema: comprar crispetes, si en vols, gaudir de la pel·lícula i després comentar-la fent un mos», apunta González.

El tancament torna a arribar en cap de setmana amb les estrenes anunciades i, des d'ahir a la nit, guardades en un calaix: Sentimental, de Cesc Gay o Las brujas, de Robert Zemeckis. En cap de setmana, Bages Centre fa el 80 % de la taquilla en uns cinemes que viuen molt dels espectadors de la comarca: «és més de la meitat del nostre públic habitual».

Malgrat tot, tant Padró com González tenen molt clar que, un cop passada la pandèmia, «res no serà igual i haurem d'adaptar-nos al que vingui» com han fet des que va obrir el multisales, ara farà 21 anys.