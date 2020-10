Els cines tornen a tancar les sales que havien anat reobrint des del 26 de juny

Un altre sector damnificat per la pandèmia i les mesures governamentals és el cinema: a les comarques de la Catalunya central, després del confinament en van obrir 5 de 8, i 3 ja no ho van ni intentar. A partir d'avui, i durant quinze dies, tot tancat, com a la primavera.

Bages Centre (Manresa) i Yelmo (Abrera) van reobrir el 26 de juny i Ateneu (Igualada) s'hi va afegir després de les vacances: totes tres van mantenir fins ahir les sales actives, però novament es veuen obligades a clausurar. Un gest que fa unes setmanes ja van fer Avinguda (Puigcerdà) i Guiu (la Seu), oberts durant la temporada estival.

Ni París (Solsona), ni Patronat (Berga) ni Mont-Àgora (Santa Margarida de Montbui) han tornat a obrir la porta i engegar el projector des que el van apagar per última vegada a mitjan març. El nou confinament de les sales enganxa aquests tres cines sense haver pogut retornar.