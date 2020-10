El Congrés aprova per àmplia majoria prorrogar l'alarma fins al 9 de maig

El debat al Congrés, ahir, sobre la pròrroga de l'estat d'alarma per sis mesos, fins i tot sense la intervenció de Pedro Sánchez, es va convertir, com era previsible, en un nou xoc entre el Govern i el PP. No tan aspre com en altres ocasions, però sí molt intens. I aquest enfrontament dialèctic, que van protagonitzar el ministre de Sanitat, Salvador Illa, i el líder del PP, Pablo Casado, va eclipsar el resultat d'una votació que l'executiu donava ja per guanyada per amplíssim suport. I així va ser: l'extensió per mig any va rebre 194 suports (entre ells, els d'ERC i els quatre diputats del PDeCAT, que per primera vegada votaven diferent de JxCAT) per 53 vots en contra (Vox i Foro) i 99 abstencions (entre elles, JxCAT, PP i CUP). La coalició governamental de PSOE i Unides Podem, per tant, comptarà amb una alarma vigent fins el 9 de maig de 2021, amb una revisió el març. Els números mostraven una victòria contundent, sense l'agonia de la primavera.

En la seva primera intervenció en defensa de l'extensió de l'alarma, Illa es va dirigir a Casado perquè donés suport a l'extensió de l'alarma fins al 9 de maig «pel bé de tots». «És el moment de la política adulta, real», li va recordar. Seguint la línia discursiva dissenyada en els últims dies, Illa va recordar al PP que havia de triar on situar-se, si amb una majoria de l'oposició que ha «triat el camí de la col·laboració, la unió i el suport compatible amb crítiques constructives», o bé amb Vox, que està en la «confrontació». És a dir, que havia de decidir entre mantenir l'enfrontament directe amb el Govern o consolidar la posició que va adoptar la setmana passada de ruptura amb la ultradreta.

Atiat per Illa, Casado va pujar a la tribuna per argumentar la seva «abstenció crítica» amb un discurs molt dur contra la «inacció» del Govern de Sánchez i la seva «poca eficàcia» en la lluita contra la pandèmia, que ha provocat, va recordar, 60.000 morts, segons l'Institut de Salut Carlos III.

Illa va avalar l'esmena proposada per ERC i que dimecres va negociar el seu partit amb Gabriel Rufián. Suposarà la seva compareixença cada mes a la Comissió de Sanitat del Congrés, una altra del president Sánchez cada dos mesos en el ple de la cambra baixa i una revisió al març de la mesura.