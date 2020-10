Els contagis van a l'alça a Catalunya amb més de 5.700 nous casos i 78 morts

El creixement de l'epidèmia de Covid-19 a Catalunya segueix a l'alça, amb 5.761 nous casos més notificats i 78 morts en un dia, encara que descendeix tímidament la velocitat de reproducció de la malaltia, que ha passat d'1,38 de dimecres a 1,34 ahir. L'índex de creixement potencial o risc de rebrot ha disminuït molt poc respecte de l'últim balanç (840) i ahir se situava en 838.

La tensió en els hospitals tampoc millora i segueixen produint nous ingressos, 182 a tot Catalunya, amb un total de 2.387 pacients, i 78 persones més estan en estat greu i internats a les UCI (434 en total).

Segons les dades actualitzades ahir pel Departament de Salut, en les últimes 24 hores es van comptabilitzar 5.761 nous contagis i 78 defuncions més que el dia anterior.

Als hospitals, hi ha un total de 2.387 pacients (182 més que dimecres) amb Covid-19, dels quals 434 estan a l'UCI (36 més).

La incidència acumulada de casos en els darrers 14 dies és de 654,64 per cada 100.000 habitants, 20,2 casos més que el dia anterior, i més del doble dels que hi havia a principis d'octubre. El risc de rebrot, que mesura l'índex de creixement potencial de l'epidèmia, s'ha situat en 838, només dos punts menys que dimecres, però gairebé el doble que el màxim a la primera onada, que va ser de 454 el 20 de març -es considera risc alt a partir de 100-.

L'indicador epidemiològic que indica millor que l'epidèmia pot començar a retrocedir és la disminució de la velocitat de reproducció de la malaltia, que ahir va baixar 4 dècimes i es va situar en 1,34, és a dir, que cada 100 infectats en contagien 134, en comptes dels 138 que contagiaven el dimecres.

Malgrat aquesta escassa millora, en l'última setmana, del 19 al 25 d'octubre, han ingressat a les UCI 357 persones, més del doble que la setmana del 5 a l'11 d'octubre, mentre que també s'ha més que duplicat el nombre de morts en una setmana (214) pel que fa a principis d'aquest mes, el que ha situat la mortalitat de la malaltia en nombres similars als que es registraven a la segona setmana de maig. Des de l'inici de la pandèmia, han mort a Catalunya 13.974 persones, 78 d'elles notificades les últimes 24 hores, i el nombre total de contagiats ascendeix a 250.733.

D'altra banda, el Ministeri de Sanitat va registrar ahir 23.580 nous positius i 173 morts més per coronavirus a Espanya en relació amb el total de casos confirmats el dia anterior, amb 35.639 defuncions totals des de l'inici de la pandèmia. Segons l'últim informe publicat, fins ara hi ha hagut 1.160.083 casos confirmats per proves diagnòstiques.