Cremallera i funiculars de Montserrat no funcionaran de divendres a diumenge

Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya ha adequat el servei de les seves explotacions turístiques que actualment estaven obertes a les noves mesures anunciades pel Govern en el marc del Procicat per tal de gestionar l'emergència sanitària provocada pel coronavirus i reduir la mobilitat. Canvis que afecten dos serveis implantats a les comarques de casa nostra. D'una banda, el tren cremallera i els funiculars de Montserrat, que operarà amb normalitat de dilluns a dijous mentre que se suspèn el servei comercial entre divendres i diumenge mentre siguin vigents les restriccions. De l'altra, el Tren del Ciment de la Pobla de Lillet a Castellar de n'Hug dona per finalitzada la temporada i no es faran els viatges programats.