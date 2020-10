Cues als centres comercials del Bages hores abans de les noves restriccions

Aparcaments plens i cues per entrar i a les caixes per pagar. Aquest és l'aspecte que presentaven ahir a mitja tarda algunes les grans superfícies comercials del Bages, hores abans de l'entrada en vigor, a partir d'avui, de les noves restriccions decretades per la Generalitat per frenar els contagis de covid com a mínim per als propers quinze dies. Amb aquestes mesures, els comerços de més de 800 metres quadrats com l'Esclat de la carretera de Vic de Manresa o els Carrefour de Manresa i de Sant Fruitós, hauran de limitar les vendes a l'alimentació i als productes considerats de primera necessitat.

El Govern va anunciar les noves restriccions ahir al migdia, i a mesura que anava avançant la tarda l'afluència en aquests centres comercials va anar creixent, fins al punt que al Carrefour de Manresa, per exemple, es van arribar a formar cues a l'exterior per poder entrar a comprar. També costava trobar aparcament, i a dins, el ritme de treball del personal de les caixes i a l'àrea d'atenció al client també era elevat.



S'alteren els hàbits de compra

I és que les restriccions decretades ahir pel Govern també inclouen un confinament perimetral per municipis de divendres a diumenge, i això podria fer alterar els hàbits de compra dels clients, alguns dels quals ja haurien anticipat ahir a la tarda les compres que tenien previstes de fer el cap de setmana, tenint en compte que no es podran desplaçar del seu municipi per comprar. És una possibilitat que ahir ja contemplaven centres com el Carrefour de Sant Fruitós, «on ve gent de tota la comarca», apuntaven fonts de l'establiment, i això podria comportar més afluència de gent entre setmana. Si es donés el cas, s'estudiaria si cal un reforç de personal els dies feiners, admetien les mateixes fonts, que no donaven res per fet, a l'espera de veure com evoluciona la situació.



Només productes bàsics

En realitat, les noves mesures els afectaran només parcialment aquests centres perquè la major part de la seva oferta és producte essencial, que inclou alimentació i begudes, i també productes higiènics, entre altres. Al Carrefour de Sant Fruitós, per exemple, en quedarà fora bàsicament l'àrea d'electrònica i tèxtil, explicaven fonts del centre, que ahir a la tarda encara no sabien ben bé com delimitarien els espais. Probablement, amb cintes que separin les prestatgeries i els passadissos on hi ha aquest tipus de productes de la resta i impedeixin accedir-hi, igual com van fer en aquest i en altres centres comercials durant el confinament del març passat. Per la seva banda, fonts de l'hipermercat Esclat de Manresa apuntaven que «som un sector essencial, i la botiga romandrà oberta a ple rendiment».

També s'ha notat un increment de les comandes online, sobretot «des d'aquests darrers mesos», apuntaven ahir fonts de l'Esclat de Manresa, «tant pel que fa a la recollida de la compra online a la botiga com al servei a domicili». En general s'espera que la demanda per Internet creixi encara més si les restriccions s'endureixen i es perllonguen.