Els detinguts en l'operació 'Volhov' arriben a la Ciutat de Justícia per passar a disposició judicial

Oriol Soler, David Madí, Xavier Vendrell i els altres sis detinguts per la Guàrdia Civil en l'operació 'Volhov' han arribat aquest divendres a la Ciutat de la Justícia per passar a disposició judicial després de passar dues nits a la caserna de Travessera de Gràcia. Se'ls investiga per delictes com malversació, blanqueig de capitals i tràfic d'influències.

Dues furgonetes i un cotxe de la Guàrdia Civil han arribat cap a un quart de deu del matí i han entrat directament al pàrquing. Una vintena de familiars i amics, molts d'ERC, s'han concentrat a l'entrada per donar-los suport, entre ells l'exdiputat al Congrés Joan Tardà o els pares de Vendrell. El cas el porta el magistrat del jutjat d'instrucció número 1 de Barcelona, Joaquín Aguirre.

Al llarg d'aquest divendres, els nou detinguts compareixeran davant del titular de jutjat d'instrucció número 1 de Barcelona, Joaquín Aguirre, que instrueix la causa.

A més de l'estat major' del procés -Madí, Vendrell i Soler-, compareixeran també aquest divendres davant del jutge el president de la plataforma pro seleccions esportives catalanes, Xavier Vinyals, i els dos màxims responsables de l'empresa igualadina Iniciatives Events, Antoni Fusté i Roc Aguilera, entre d'altres.

La causa contra la suposada trama acusada de desviar subvencions públiques per finançar les despeses de Puigdemont a Brussel·les -oberta pels delictes de malversació, suborn, prevaricació, tràfic d'influències, blanqueig de capitals i desordres públics- és fruit de converses telefòniques intervingudes durant l'any i mig en què el cas ha estat sota secret de sumari.

El jutge situa l'exconseller d'ERC Xavier Vendrell a la direcció de Tsunami Democràtic, plataforma des de la qual suposadament "va promoure" desordres públics després de la condemna a la cúpula del procés a l'octubre del 2019 i que, segons ressalta el magistrat, no ha mostrat "cap interès" a reactivar-se després de la inhabilitació de l'expresident Quim Torra.

A més, el jutge sospita que Vendrell va usar la seva influència política per contactar amb membres de la Generalitat per tal de beneficiar els seus diferents negocis, vinculats al tractament de residus municipals, els laboratoris de biomecànica i fins i tot la fabricació de test de Covid-19.

En el cas de David Madí, el jutge sospita que l'empresari i exalt càrrec de CDC s'ha beneficiat d'un "important tràfic d'influències" amb el conseller Damià Calvet (JxCat) i ha contractat l'exconseller republicà Joan Puigcercós per "obrir-se ajuntaments" d'ERC.

Sobre l'empresari Oriol Soler, subratlla el jutge que hi ha indicis de la seva participació en l'"estructura organitzativa" de Tsunami Democràtic i recela dels gairebé 3 milions d'euros en subvencions de l'administració catalana que va rebre entre el 2016 i el 2020, en contractes menors d'adjudicació directa.