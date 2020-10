Les estètiques alerten que estan al límit i reclamen solucions

El tancament dels establiments d'estètica, decretat el passat 16 d'octubre per contenir l'expansió de la pandèmia, ha unit les empresàries i treballadores del sector de les comarques centrals per reclamar a l'administració que en permeti la reobertura, ja que asseguren que són espais segurs que compleixen totes les mesures sanitàries.

Eva González, propietària d'Estètica Eva González, situada al carrer del Born, 13, de Manresa, explica que els establiments d'estètica de la ciutat estan al límit. «Hem invertit molts diners en màquines i material per mantenir els locals lliures de virus, cada mes l'administració ens cobra els impostos, no tenim ingressos perquè no podem oferir serveis de cap altra manera si hem de mantenir la botiga tancada i les ajudes de l'administració, si n'hi ha, són insuficients», lamenta González.

Per la seva banda, Àuria Caus, d'Espai Bellesa, també de Manresa, reclama més «sentit comú» a les administracions perquè les estètiques –un sector que dona feina majoritàriament a dones– no hagin de carregar tots els costos de les restriccions.

Malgrat la indignació, González i Caus –que ahir van parlar amb Regió7 en representació d'un grup d'estètiques del Bages entre les quals hi ha Mayka Institut d'Estètica Avançada, Rituals Je t'aime i Jania, entre d'altres– estan convençudes que l'Ajuntament de Manresa els farà costat en aquesta crisi, una cosa que ja han fet altres consistoris de la Catalunya Central, com ara el d'Igualada.



Mobilització a Berga

Un total de 16 establiments d'estètica de la ciutat de Berga van signar ahir un manifest conjunt per expressar la seva preocupació per la situació de tancament que viuen des del passat 16 d'octubre. Els centres d'estètica han presentat un document a Ivan Sánchez, regidor de Drets Socials de l'Ajuntament de Berga, on demanen ajudes econòmiques i que la Generalitat reconsideri la seva posició per poder reobrir amb seguretat.

En el comunicat, els establiments d'aquest sector expressen la seva preocupació per les mesures adoptades pel Govern. «Entenem que ens trobem en una situació excepcional i que, entre tots, cal garantir la seguretat dels ciutadans però, amb el nou tancament dels nostres centres, patirem encara més les dificultats econòmiques que tants i tants professionals arrosseguem des de fa mesos», afirmen.

El sector s'ha posat en contacte amb els consistori berguedà per demanar que l'Ajuntament destini una partida econòmica per ajudar els negocis que estan patint aquest segon tancament i que els batlles facin arribar la seva veu a la Generalitat de Catalunya. «A Berga, som molts els professionals que ens veiem afectats i, evidentment, darrere d'aquests negocis hi ha famílies que pateixen en l'àmbit laboral, econòmic i psicològic. Tots hem de seguir mantenint la família, pagar hipoteques i d'altres despeses que, malauradament, no s'aturen», alerten.