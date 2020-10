El Govern mobilitzarà 306 milions d'euros per pal·liar l'impacte de les restriccions

El Govern destinarà 306 milions d'euros a un paquet d'ajudes per pal·liar l'impacte de les noves restriccions aprovades ahir entre els sectors econòmics i els col·lectius socials més afectats, aprofitant el finançament addicional derivat de la suspensió de les regles fiscals.

Davant l'«aturada social» ordenada per frenar l'increment de contagis de Covid-19, Pere Aragonès va anunciar un paquet de mesures d'«acompanyament» i «protecció» per combatre l'emergència social.

Així, en els pròxims dies s'obriran quatre línies d'ajuts per compensar la pèrdua d'ingressos en els següent àmbits: cultura, amb 17,2 milions per a entitats i empreses del sector; educació en el lleure, amb 20 milions per suplir la manca d'activitat de les entitats; esport, amb 10 milions per als clubs federats; i establiments de restauració, oci nocturn, estètica o parcs infantils, amb 50 milions que s'afegeixen als 40 aprovats la setmana passada.

En l'àmbit de l'emergència habitacional, el Govern destinarà 26 milions a cobrir la totalitat de les ajudes al lloguer sol·licitats que compleixin els requisits, 12 milions en el lloguer, per part de l'Agència de l'Habitatge, d'aparthotels en desús per reallotjar famílies i 2 milions a la rehabilitació d'habitatges. En paral·lel, el Consell Executiu aprovarà la setmana que ve un Decret Llei que, dins del marc competencial de la Generalitat, dificultarà l'execució dels desnonaments. Seguint amb les mesures socials, el Govern destinarà 125 milions a ampliar el pressupost de la Renda Garantida de Ciutadania i les aportacions addicionals a la Creu Roja i el Banc d'Aliments o reforçar serveis socials i residencials.

En aquest sentit, el Govern ha anunciat que la setmana que ve aprovarà un decret llei per evitar que en el pagament de l'IRPF es penalitzi a aquelles rendes més baixes que, per tenir doble pagador a causa de ser beneficiàries d'un ERTO i alhora cobrar de l'empresa, tenen un gravamen mitjà superior.

Finalment, la Generalitat activarà una línia d'ajut de 18 milions d'euros per al sector turístic i una altra amb 13 milions per a la indústria i la promoció econòmica. Les mesures, va dir el Govern, aniran acompanyades d'aportacions addicionals al transport públic (253 milions).