La Guàrdia Civil situa Oriol Soler i els empresaris d'Events entre la direcció de Tsunami

Els informes de la Guàrdia Civil enviats al jutjat d'instrucció número 1 de Barcelona per justificar els escorcolls i detencions de l'operació Volhov apunten directament a l'empresari i exconseller d'ERC Xavier Vendrell com un dels màxims dirigents de Tsunami Democràtic. També hi involucren l'empresari cultural igualadí Oriol Soler, l'exmà dreta d'Artur Mas David Madí, els directius de l'empresa igualadina Events, Roc Aguilera i Toni Fusté, l'empresari gironí Josep Campmajó i l'exregidora republicana a Sant Joan Despí Marta Molina.

D'Oriol Soler, la Guàrdia Civil diu que és un dels ideòlegs del procés i que hi ha converses d'ell amb Josep Maria Jové gravades pel jutjat d'instrucció número 13 de Barcelona. Una de les branques de l'operació que reforcen la idea que Tsunami Democràtic estava dirigit per l'entorn d'ERC és la vinculació d'Events, que hauria organitzat els actes de Carles Puigdemont a Perpinyà el febrer i aquest octubre, la col·locació de lones vermelles a la façana de la Generalitat l'1 d'octubre passat i l'elaboració d'una foto de Felip VI de 3 metres d'alçada que l'ANC va cremar el 9 d'octubre en la visita del monarca a Barcelona. La Guàrdia Civil i el jutge apunten que Events hauria rebut irregularment alguna subvenció pública i fins i tot adjudicacions de contractes no prou justificades o amb factures sospitoses per part de la Diputació de Barcelona, l'Institut de Cultura de Barcelona, l'Ajuntament de Barcelona, l'Incasòl o el Consell Català de l'Esport. Policia i magistrat atribueixen a Aguilera i Fusté la falsificació de pressupostos.