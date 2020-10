Igualada donarà ajuts a negocis de teràpia natural, estètica i tatuatges

L'Ajuntament d'Igualada ha presentat aquesta setmana una nova línia de subvencions, dotada inicialment amb 40.000 euros i destinada a les empreses i professionals dels àmbits de l'estètica, les teràpies naturals i els tatuatges, que s'han creat amb la finalitat d'afavorir la reactivació de les seves activitats i pal·liar els efectes negatius derivats de la covid.

La convocatòria aprovada per l'Ajuntament preveu que puguin sol·licitar els ajuts els negocis que es van veure obligats a tancar i en queden expressament excloses les perruqueries, que tot i formar part del sector econòmic inclòs en els tractaments de bellesa, no han estat obligades a paralitzar l'activitat. L'import màxim concedit serà de 1.000 euros per a cada sol·licitant, i el termini per presentar les peticions finalitza el 16 de novembre.

En la presentació, el regidor de Dinamització Econòmica, Jordi Marcé, va recordar que l'Ajuntament ha implementar quinze accions destinades a donar suport a les empreses i els treballadors autònoms locals, als quals s'han destinat 1.250.000 euros. Entre elles, hi ha l'ampliació de les terrasses, les bonificacions de taxes de terrasses i d'escombraries comercials, el portal concacomerç.cat, o les campanyes de suport al comerç local, entre altres