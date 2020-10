El jutge acusa els empresaris de l'«estat major» de lucrar-se amb el seu pes polític

Les escoltes telefòniques als tres empresaris membres de l'anomenat «estat major» de l'1-O revelen, segons el jutge, que seguien mantenint la seva influència política i els seus contactes al Govern, que presumptament utilitzaven per beneficiar els seus negocis i repartir-se fons públics «arbitràriament».

L'exalt càrrec David Madí, l'exconseller d'ERC Xavier Vendrell i l'igualadí i empresari de la comunicació Oriol Soler, els tres principals detinguts dimecres a l'anomenada operació Volhov, romanien ahir a la comandància de la Guàrdia Civil de Travessera de Gràcia de Barcelona en espera de passar avui a disposició del titular del jutjat d'instrucció número 1 de Barcelona, Joaquín Aguirre, que dirigeix les indagacions.

Els tres empresaris, al costat de l'historiador Joan Josep Alay i de 17 persones més, van ser detinguts dimecres en el marc d'una causa que indaga el desviament de fons públics per pagar les despeses de l'expresident Carles Puigdemont a Waterloo, una investigació que hauria destapat suposats contactes a Rússia a la recerca de suports al procés.



La negació de Moscou

Les sospites de la ingerència russa, que Moscou va negar ahir amb contundència, deriven d'un enregistrament intervingut a l'exdirigent de CDC Víctor Terradellas en què aquest assegurava que, tres dies abans de la DUI, el cap d'un «grup rus» amb el qual havia contactat va oferir a Puigdemont «comptar amb 10.000 soldats i pagar tot el deute català», tot i que l'expresident es va acovardir.

En roda de premsa, la portaveu del ministeri d'Afers Estrangers de Rússia, Maria Zajárova, va mantenir que aquesta oferta russa «excedeix l'absurd» i ho va atribuir a declaracions «increïbles i absurdes» dels independentistes encausats per tal d'«internacionalitzar per qualsevol mitjà el procés» independentista.

Les converses telefòniques intervingudes són, de fet, el principal suport de la investigació judicial, que de moment no ha aconseguit reconstruir el rastre del flux de diners públics que suposadament els detinguts van desviar a Waterloo i a d'altres pagaments vinculats amb el procés.



Madí, controlant Interior

De l'any i mig d'escoltes es desprèn, segons l'instructor, que, malgrat estar apartat de la política, David Madí ha seguit mantenint contactes amb membres del Govern, entre ells el conseller Damià Calvet i altres alts càrrecs del departament de Territori, per als seus interessos empresarials.

En les converses, el que va ser home de confiança d'Artur Mas presumeix a més del seu pes polític arran del nomenament de Miquel Sàmper com a conseller d'Interior –«que no faci res sense que primer parli amb mi»– i, segons el jutge, revela les seves «pressions» perquè Jordi Sànchez i Carles Puigdemont controlin JxCat.



El procés: «Ningú en té ni idea»

Malgrat les seves gestions perquè el sobiranisme controlés «l'esfera política i econòmica» a Catalunya, afegeixen les actuacions, en una conversa va admetre: «Si un dia s'ha de fer un merder de nassos, ningú té ni punyetera idea de com hem de materialitzar la independència».



Vendrell exigia favors

En el cas de Vendrell, les actuacions detallen els seus contactes amb consellers del seu partit –com Josep Bargalló i Alba Vergés– per desencallar projectes econòmics vinculats a la masia de luxe de Cabrera de Mar Villa Bugatti, entre altres negocis que va explorar en el tractament de residus municipals, els laboratoris de biomecànica i fins a la fabricació de testos de covid.

De fet, en una conversa intervinguda que consta en la causa, Vendrell es queixa de les dificultats que té per tirar endavant un projecte de requalificació a la masia de luxe Villa Bugatti a Cabrera de Mar (Maresme): «Amb tot el que jo he fet per aquest país sense demanar res a canvi i m'estan tocant els collons per tot el tema del concert, m'estan fent perdre temps, hòstia!».



Influència política

El jutge sospita que Vendrell mantenia una «important influència política» en els partits de l'òrbita independentista i el mateix Govern de la Generalitat: els seus contactes amb Puigdemont eren freqüents i, en les seves converses, explica que aquest li va confessar que havia de fer Pedro Sánchez president «gratis».



«Estructura clientelar»

Per al magistrat, la investigació ha posat de manifest una «estructura clientelar» en l'administració catalana en què alguns dels expolítics i empresaris suposadament implicats es «reparteixen» els fons públics «impunement i arbitràriament».



Els vincles amb Tsunami

El jutge vincula, a més, Vendrell i Oriol Soler amb la direcció de les mobilitzacions del Tsunami Democràtic després de la sentència del procés i reprodueix una conversa en què tots dos estarien planificant la protesta independentista del 18 de desembre passat al Camp Nou.