L'índex de risc de rebrot a Puig-reig baixa per primer cop en una setmana

Per primer cop en una setmana, l'índex de risc de rebrot a Puig-reig ha disminuït. Aquest dijous, segons les dades de la CCMA, el risc era de 14.881,11, el que significa que l'índex ha viscut una baixada de 187,55 punts en referència a la dada de dimecres, 15.068,66. Pel que fa a les xifres del departament de Salut, que no tenen en compte les dades dels positius ingressats en centre geriàtrics, aquest dijous la xifra de risc de rebrot al municipi berguedà era de 8.031,86, un total de 124,69 punts inferior a la dada del dia anterior, 8.156,55.

Pel que fa als casos positius detectats a Puig-reig, un dels pobles més afectats per aquesta segona onada de covid-19 de Catalunya, aquest dijous els casos diagnosticats amb PCR els últims 7 dies eren 170 (un més que dimecres) i els positius diagnosticats els últims 14 dies eren de 189 (cinc més que dimecres). La incidència acumulada de diagnosticats en els últims 14 dies per cada 100.000 habitants ha augmentat lleugerament, situant-se en 4.523,70, un total de 119,5 punts més que en les xifres de dimecres. Per últim, la taxa de reproducció del virus segueix baixant per segon dia consecutiu. Aquest dijous, la taxa estava situada en 3,29, tretze dècimes menys que al dia anterior (3,42).

La situació de la covid-19 a la comarca del Berguedà es podria equiparar a la de Puig-reig. Tot i que el risc de rebrot és extremadament elevat, les dades van retrocedir lleugerament aquest dijous. Segons Salut, el risc de rebrot a la comarca era aquest dijous de 2.162 punts, el més alt de tot Catalunya, però amb un lleuger descens respecte a la dada de dimecres. Segons la mateixa font, en aquests moments hi ha 28 persones ingressades per coronavirus a l'hospital.

La velocitat de transmissió de la malaltia al Berguedà és de 3,10 i en el període entre el 19 d'octubre i el 25 d'octubre s'han detectat 346 casos positius de covid-19. En el mateix interval de temps a la comarca s'han realitzat 1.547 proves PCR i un 22,63 d'aquestes han estat positives. La mitjana d'edat dels casos positius al Berguedà és més elevada que a la setmana anterior i ara se se situa en 59,43.

Als centres educatius de la comarca, hi havia aquest djous 373 persones confinades, 26 més que dimecres. En total, són 14 els grups escolars que es troben en quarantena al Berguedà. El centre més afectat és l'institut Serra de Noet de Berga, que té 140 alumnes confinats de cinc grups classe diferents. Al centre de secundària de Berga s'hi han detectat nou casos positius de coronavirus en els últims deu dies.