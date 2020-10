Martorell reforça les mesures de seguretat del mercat

L'Ajuntament de Martorell implantarà noves mesures sanitàries al mercat dels dissabtes del barri de Buenos Aires amb la voluntat d'evitar situacions de risc de contagi de la covid-19. Les mesures preveuen sectoritzar amb tanques el mercat de fruita, fer controls d'accés i reforçar el control policial per tal de complir amb les recomanacions d'higiene i distància. L'entrada al mercat serà pel carrer de Lluís de Recasens, mentre que la sortida es farà per l'avinguda de les Mancomunitats Comarcals. Segons la regidora de Comerç, Rosa Cadenas, aquestes mesures s'han pres sota assessorament tècnic per tal de reduir el risc de contagi i fer del mercat dels dissabtes un lloc segur.