La mobilitat nocturna es redueix a l'imprescindible amb el toc de queda

La prohibició d'estar fora de casa de les 10 de la nit a les 6 de la matinada s'ha traduït en una reducció de la mobilitat i de la delinqüència durant les nits, segons explica el cap de l'àrea bàsica policial dels Mossos d'Esquadra al Bages i Moianès, Enric Gerónimo.

Segons explicava ahir Gerónimo, en les tres primeres nits del toc de queda, els serveis relacionats amb delictes, com poden ser robatoris amb força, s'han reduït molt. Ell mateix recorda, que aquesta reducció també es va produir ja durant el confinament de la primavera passada, encara que després, els delictes van tornar a pujar però «sense arribar als nivells anteriors».

Pel que fa a la mobilitat, explica que entre les 10 i les 11 de la nit, encara és habitual trobar persones fora de casa però que la «gran majoria té una explicació». I Regió7 ho va poder constatar aquest dimecres a la nit en un control conjunt de Mossos d'Esquadra i Policia Local a la rotonda de Sant Pau, on s'aturaven tots els vehicles que entraven i sortien de la ciutat.

La rutina gairebé sempre era la mateixa. L'agent aturava el vehicle i de forma gairebé automàtica els conductors ja mostraven el comprovant en el qual una empresa acreditava que plegaven tard. I és que aquella hora, gairebé la totalitat dels vehicles que van aturar eren de persones que venien de treballar, com ja havien advertit els agents abans de començar el control. Al principi, un conductor ja van avançar que darrera seu vindrien més companys de la mateixa empresa, una indústria alimentària de Sant Vicenç. Després també en van arribar d'altres procedents del Bages Sud, el Vallès i el Baix Llobregat.

També van passar un taxi, pel qual no era necessari demanar documents pel control i el bus procedent de Barcelona amb un escàs passatge.

Ahir al matí, Gerónimo explicava que treballen en col·laboració amb les diferents policies locals i que durant la nit es van fer més controls al Bages i Moianès i destacava que «a nivell general, la gent es porta bé perquè és conscient del què està passant» i afegia que els controls no tenen una «mentalitat recaptatòria» sinó de «pedagogia i fer complir les mesures per col·laborar», encara que això no descarta que es denunciï a qui no pugui justificar la seva presència al carrer durant el toc de queda.