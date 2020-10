Olesa suspèn enguany la Nit de l'Esportista Local, i el Circuit esportiu escolar

La quarta edició de la Nit de l'Esportista Local d'Olesa de Montserrat, que s'havia de celebrar aquest any, se suspèn. Així ho ha anunciat aquesta setmana el regidor d'Esports de l'Ajuntament, Domènec Paloma, que ha decidit finalment no tirar endavant la celebració com a conseqüència de l'actual situació de pandèmia. Tampoc no es farà el Circuit esportiu escolar, que enguany no ha començat les activitats per la interrelació que hi havia entre l'alumnat dels diferents centres educatius del municipi.

La Nit de l'Esport Local d'Olesa guardona els clubs, equips i esportistes del municipi més destacats de l'any. Paloma recorda que l'objectiu de l'esdeveniment és fer una trobada multitudinària que s'ha organitzat aquests darrers tres anys a l'Escorxador i que, actualment, aquest tipus d'actes multitudinaris són «inviables». Tanmateix, l'Ajuntament ha assegurat que es treballarà per buscar una fórmula no presencial que permeti premiar a esportistes individuals que aquest any han guanyat campionats o competicions.