Què diuen els titulars en paper d'aquest divendres?

"El Govern tanca Catalunya i prohibeix sortir del propi municipi el cap de setmana" és el titular principal de Regió7 d'aquest divendres, 30 d'octubre. La fotografia és per als prop de set-cents voluntaris que ahir es van fer la PCR a Manresa, el primer dia dels cribratges massius. El diari també destaca que el risc de rebrot manté la tendència a la baixa a la regió central; indignació a l'esport i la cultura per haver de tancar en hores; la restauració tem que el sacrifici que ha fet fins ara sigui inútil; Calaf preveu al pressupost del 2021 invertir per tenir aigua decent; entrevista a Mariona Homs, regidora d'Inclusió Social de Manresa: «Necessitem polítiques per evitar que les persones vinguin a serveis socials»; i el fiscal acusa Teo Romero de malversar en 36 viatges.

Titulars diversos als diaris d'aquest divendres: