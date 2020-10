La restauració de la Catalunya Central, resignada davant les restriccions

El sector de la restauració de la Catalunya Central afronta amb resignació i angoixa les restriccions que s'aplicaran durant els propers dies per frenar l'expansió de la covid-19 a Catalunya.

Gerard Badia, gerent del Gremi de Restauració del Bages, afirma que la majoria d'empresaris i treballadors del sector tenen la sensació que les mesures aplicades pel Govern de la Generalitat «ataquen innecessàriament» els bars i restaurants. Tot i que cal fer «el que calgui per evitar que s'escampi el virus», Badia lamenta que les pèrdues que el sector ha hagut d'assumir fins ara tancant o treballant a mig gas «no han servit de res».

Per la seva banda, Anna Lozano, gerent del Gremi d'Hostaleria del Solsonès, explica que el sector «ja sabia» que les restriccions s'allargarien «més de 15 dies» abans que el Govern català les anunciés ahir a la tarda. Tot i això, admet que «han tocat molt el sector» i afirma que «no s'entenen gaire». A més, Lozano alerta que les restriccions tenen un impacte «molt greu» per als negocis de la comarca, ja que «bona part» dels seus clients són de fora. A part d'això, explica la gerent del Gremi d'Hostaleria del Solsonès, fa dies que a la comarca hi ha problemes de connexió a internet, la qual cosa agreuja les condicions en què han de treballar els negocis del sector.



Incertesa i manca de planificació

Un altre dels retrets que la restauració fa als responsables polítics que han pres les noves mesures de restricció és que generen incertesa perquè transmeten manca de planificació. En aquest sentit, Badia critica que el Govern de la Generalitat no hagi ofert als representants del sector una cadira a la taula on s'han pres les decisions que els afecten més directament. De fet, Badia explica que l'ampliació d'una hora –de 10 a 11 de la nit– de l'horari de repartiment dels restaurants és una reclamació del sector que el Govern va acceptar a última hora gràcies a la pressió que va fer a les xarxes socials la Federació Intercomarcal d'Hostaleria, Restauració i Turisme.

L'ampliació de l'horari de repartiment és una mesura que podria ajudar els restaurants a mantenir un ritme de facturació que els permeti de sobreviure les setmanes que venen. Cristian Domínguez, propietari dels restaurants La Barca (Monistrol de Montserrat), Cube Food&Drink (Manresa) i Leos Pizza (Manresa), explica que repartiment funciona «molt bé» per als establiments que ofereixen un producte fàcil de distribuir mitjançant aquest sistema i que a la gent li ve de gust de consumir d'aquesta manera, com ara pizzes i hamburgueses. Ara bé, per als restaurants que tenen una carta diferent, el delivery no permet de suplir les pèrdues pel tancament dels establiments.

Finalment, pel que fa a les ajudes l'administració per als sectors més afectats per les restriccions, anunciades ahir, el propietari del restaurant Can Patoi, de Navarcles es mostra escèptic i prefereix no pensar-hi gaire: «Aquest tema me'l porta el gestor. No m'agrada donar-hi voltes».