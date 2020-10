Salut no descarta un confinament domiciliari si les noves mesures no funcionen

El Departament de Salut no descarta demanar un confinament domiciliari d'aquí a uns dies si les noves mesures no són suficients davant de la segona onada de la covid-19, però podria plantejar-se un tancament diferent al del març, ara que es coneix una mica millor el virus. "Sabem que el tancament de les escoles no és una acció que avui segurament fos efectiva i per això no l'hem presa. Amb això vull dir que quan parlem de confinament domiciliari, no té per què ser el del març", ha sospesat el secretari general de Salut, Marc Ramentol. En qualsevol cas, Salut no es planteja rebaixar les restriccions actuals fins que no s'arribi al pic de contagis i es doblegui la corba i la pressió al sistema sanitari baixi de manera sostinguda i clara.

El secretari general de Salut ha defensat aquest divendres en roda de premsa les mesures anunciades pel Govern aquest dijous com un "pas contundent, que afecta molts sectors de la societat", però "un pas necessari" amb l'objectiu de "doblegar la corba perquè disminueixi la pressió assistencial dins de la xarxa pública".

Per a Ramentol, ara cal veure en els propers dies l'impacte dels tres paquets de mesures anunciats en les últimes setmanes -tancament de bars i restaurants; toc de queda nocturn; confinament de Catalunya i per municipis els caps de setmana; suspensió de les activitats culturals i extraescolars, entre altres-. En cas que no funcionin, no descarta el confinament domiciliari, que podria ser, però, diferent al del març.

La velocitat de propagació del virus frena una mica, però encara no es nota

Sobre la situació epidemiològica del coronavirus a Catalunya, el coordinador de la unitat de seguiment de la covid-19, el doctor Jacobo Mendioroz, ha assenyalat que en els darrers dies "s'ha ralentit" el creixement de contagis. Això significa que els casos continuen incrementant, però a un ritme més lent, i sobretot queda reflectit en una baixada de la velocitat de transmissió del virus (Rt). Actualment és d'1,29 a Catalunya; la setmana passada, era d'1,54 . "Això no resta gravetat a la situació actual", ha advertit Mendioroz.

Les mesures preses el 16 d'octubre, que van incloure el tancament de bars i restaurants, podrien ser un dels factors d'aquesta desacceleració, però en qualsevol cas, encara no s'està notant en la xarxa assistencial. Ho ha deixat clar el doctor Ramentol: "Els ingressos en els llits de crítics continuen augmentant; també en els llits de planta i les atencions als CAP".

Pics de 48.000 PCR diàries

Un dels problemes dels últims dies han estat els retards en les proves PCR, sobretot pel gran volum, amb pics de 48.000 proves diàries, ha indicat Ramentol, que espera en els propers dies millorar la implementació dels tests antigènics ràpids. De moment els tests ràpids es prioritzen per a les persones amb símptomes des de fa pocs dies, però es podrien estendre als contractes estrets, quan se'n certifiqui la fiabilitat en aquests casos.

Polítiques de rastreig

El doctor Ramentol ha assenyalat que, en aquests moments amb tanta transmissió comunitària del virus, no es pot "fiar" tot al rastreig dels casos i contactes. El secretari general de Salut ha assegurat que continuaran buscant els contactes dels casos però que hauran d'"adequar les polítiques de cribratges i rastreig a la situació actual". Ramentol ha afirmat que la tasca de rastreig "tornarà a ser l'eix central de l'estratègia" per contenir la pandèmia quan se surti de la fase actual de restriccions.