Tècnics d'ambulàncies es manifesten a Manresa per reclamar millores

«Nosaltres no portem sacs de patates. Portem persones i malalts», van explicar treballadors del transport sanitari que ahir es van manifestar pels carrers de Manresa per reivindicar millores socials i laborals. Fan vaga indefinida des del 9 d'octubre passat. Una de les principals demandes és que tinguin les mateixes condicions que els treballadors del Servei d'Emergències, el SEM, que depèn de Salut. Actualment compleixen serveis mínims.

Un centenar de tècnics es van concentrar al migdia davant el Centre Hospitalari de Manresa. Es tracta de treballadors d'empreses subcontractades pel SEM, però especifiquen que malgrat que «nosaltres som transport sanitari estem dins el conveni de transportistes i no de sanitaris». Per això la frase de «no portem sacs de patates. Portem persones i malalts. Arribem al malalt, l'estabilitzem i el portem a l'hospital. Per tant fem feina de sanitaris, no de transportistes».

Això es tradueix en sous més baixos i precarietat laboral, asseguren. També demanen més protecció i vehicles en més bon estat.

«El SEM pertany a l'Institut Català de la Salut. Però com que no té ni prou vehicles ni prou personal, subcontracta empreses privades a través d'un concurs públic. El qui menys paga i menys ofereix se l'emporta i això repercuteix en els treballadors i els usuaris», van explicar tècnics sanitaris. «Nosaltres el que demanen és poder pertànyer a un servei públic» igual que els treballadors que depenen directament del SEM. «Si fem la mateixa feina hem de tenir el mateix conveni i les mateixes condicions», van reivindicar. La diferència salarial pot arribar a ser de 500 euros, van denunciar, a part de les condicions de treball.



Petards i pots de fum

La concentració davant el Centre Hospitalari es va moure, cap a les 11 del migdia, en direcció al centre de Manresa. Els manifestants es van fer notar amb crits com «som sanitaris, no transportistes». Van tirar petards i van encendre pots de fum durant tot el recorregut. Durant la marxa van explicar que, tot i que la convocatòria de vaga va partir dels sindicats majoritaris, aquests «no han estat donant la cara», per la qual cosa «els treballadors «han dit que prou». La mobilització d'ahir la va convocar Acció Sindical del Bages.

La majoria anaven amb les seves armilles de feina. Les grogues, de tècnics que treballen en els serveis d'urgència –les ambulàncies grogues–, i les vermelles identifiquen els qui ho fan en els serveis programats i els no urgents –les ambulàncies de color blanc.

Portaveus dels treballadors van afirmar que es tracta d'un servei que repercuteix «a la ciutadania, però mai no se li ha donat gaire importància, perquè no som bombers ni policies, però som un servei essencial, i a vegades ens sentim abandonats, també per la població». Van justificar que la vaga coincideixi en plena pandèmia perquè «ens acaben de retallar el sou. No ens podem esperar que s'acabi. És complicat, però ho hem de fer». Al mateix temps van assegurar que si fins fa poc la gent «sortia als balcons per aplaudir-nos, ara demanem que ens donin suport perquè també ho fem per ells. Millors condicions de treball i vehicles també repercuteixen en els malalts».

A la regió sanitària central, que engloba les comarques del Bages, Moianès, Berguedà, Solsonès, Osona i Anoia, hi treballen unes 250 persones. Són tècnics en transport sanitari i tècnics en emergències sanitàries.