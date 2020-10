Un terratrèmol de magnitud 6,7 sacseja Grècia i Turquia

Un terratrèmol de magnitud 6,7 en l'escala de Richter ha sacsejat aquest divendres l'illa grega de Samos, a l'est del país, i la costa egea de Turquia, segons ha informat l'Institut Geodinàmic de l'Observatori Nacional d'Atenes. Mitjans locals apunten que el sisme ha deixat forts danys materials tant a Grècia com a Turquia, entre ells la destrucció d'edificis, però a hores d'ara es desconeix si hi ha víctimes. El terratrèmol s'ha produït poc abans de les dues del migdia en hora local a una profunditat relativament baixa d'11 quilòmetres, cosa que ha fet que el seu impacte es notés amb força.