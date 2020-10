Tocats de Lletra acaba de manera anticipada

El Tocats de Lletra va acabar ahir de manera precipitada. L'Ajuntament de Manresa va suspendre els darrers actes del festival literari que s'havia de celebrar fins diumenge. La darrera trobada presencial va tenir com a protagonista l'escriptora Stefanie Kremser (vegeu pàgina 38 d'aquest diari) i l'acte, virtual, que va posar el punt final anticipat va ser, ahir també, la conversa virtual amb Isabel Anyó Andrés, néta del poeta Vicent Andrés Estellés. El Tocats de Lletra, així, acaba sense poder celebrar cinc actes de la catorzena edició: la cloenda del festival, que s'havia de fer aquest divendres a la sala petita del Kursaal amb els poetes Mireia Calafell, Txema Martínez, Maria Antònia Massanet i Teresa Pascual, acompanyats al piano per Manel Camp; els tres espectacles de dissabte: Josep Carner, el príncep dels poetes amb l'actriu Anna Güell i la música de Bàrbara Granados; Novíssims, amb Anna Casajuana; i el Cercatasques Poètic, que havia de reunir els poetes Carla Fajardo, Marc Freixas, Laura López Granell, Ivette Nadal, Eduard Sanahuja i Raquel Santanera. I la projecció de la pel·lícula La Ciutat Oculta, prevista per a diumenge, i inclosa en la col·laboració del festival amb Cine Club.