La velocitat de contagi cau per sota d'1 a Manresa i continua disparada al Berguedà

La situació epidemiològica del Berguedà no millora. Aquest divendres, el risc de rebrot a la comarca és de 2.355 punts, 150 més que ahir, i la comarca es manté un dia més com el territori de tot Catalunya amb una pitjor dada. Entre el 20 i el 26 d'octubre, període que s'utilitza per calcular la taxa actual, s'hi van detectar 365 casos, mentre que en els set dies anteriors van ser 101. D'aquesta manera, ara per ara hi ha diagnosticats 466 berguedans positius i amb capacitat de transmetre la malaltia. La velocitat de contagi (Rt) a la comarca és de 2,82, la segona pitjor de Catalunya, i això significa que cada 10 malalts de covid-19 estan transmetent el virus a 28 persones de mitjana. Manresa i el Bages, en canvi, han anat millorant els seus indicadors en els darrers dies. Avui, l'Rt a la capital és de 0,99 segons Dadescovid.cat, fet que indica que el virus ha començat a remetre a la ciutat tot i que molt lleugerament. Aquest indicador és d'1,13 avui al Bages, que té un risc de rebrot de 554.

A tot Catalunya, 16 de les 42 comarques tenen aquest divendres un risc de rebrot per sobre dels 1.000 punts. La dada global del Principat és de 882, 30 més que ahir. En canvi, la velocitat de propagació, l'Rt, ha continuat disminuint, ho ha fet 5 centèsimes fins a l'1,29. En l'actualització de dades feta per Salut s'han declarat 5.413 nous casos confirmats per PCR o tests d'antígens (TA), que eleva la xifra total des de l'inici de la pandèmia fins als 227.984. El 13,47% de les proves que es fan donen positiu. També s'ha informat de 34 noves morts, amb un total de 14.008. Hi ha 47 ingressats més per coronavirus als hospitals catalans, amb un total de 2.434 persones, 447 de les quals a l'UCI (+13).

L'escalada no s'atura a l'Anoia



A més del Berguedà, una altra comarca de l'àmbit de Regió7 també veu com els seus números empitjoren un dia més. A l'Anoia, el risc de rebrot és aquest 30 d'octubre de 754 punts (90 més que ahir) i una Rt d'1,58. Entre el 20 i el 26 d'octubre es van reportar 354 pels 222 dels set dies anteriors.

Les dades milloren al Moianès (1.680), al Solsonès (630), l'Alt Urgell (1.104) i la Cerdanya (543).