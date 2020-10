Aldarulls a Barcelona en una manifestació contra el tancament de negocis

Cinc persones van ser detingudes ahir pels Mossos d'Esquadra en el marc dels aldarulls que es registraven anit al centre de Barcelona, protagonitzats per persones contràries a les restriccions administratives per intentar frenar l'expansió de la covid-19. Tot plegat després d'una concentració que va començar a les sis de la tarda a plaça Sant Jaume i que va aplegar unes 1.500 persones, segons la Guàrdia Urbana, de signe molt diferent: afectats per tancaments de negocis, cupaires, CDR i també negacionistes. Alguns dels concentrats van llançar objectes a la via pública i contra el cordó policial, i els Mossos van carregar per dispersar-los. Després hi va haver barricades i contenidors cremats i enfrontaments als carrerons de Ciutat Vella. Durant els aldarulls posteriors a la càrrega es va cremar mobiliari urbà, principalment contenidors. Una noia va resultar ferida per un cop de pedra al cap, i també hauria resultat ferit un periodista.