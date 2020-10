Prop d'un miler de persones es manifesten a Barcelona contra els desnonaments

Unes mil persones, segons la Guàrdia Urbana, s'han manifestat aquesta tarda a Barcelona en contra dels desnonaments mentre perduri la pandèmia i en protesta pels desallotjaments en els passats dies de l'okupada Casa Buenos Aires, a Vallvidrera, i d'una família amb menors d'un pis del districte de Nou Barris, que va poder tornar a l'habitatge.



Els manifestants s'han concentrat a mitja tarda a la plaça de la Catedral sota el lema de les dues pancartes que han presidit l'acció reivindicativa, en què es llegia "No són desnonaments, és una guerra contra els pobres" i "Aturem tots els desnonaments "en una Barcelona que, han dit els convocants, "està en guerra" contra els mateixos.



Posteriorment, els manifestants han baixat per la Via Laietana fins a la plaça Sant Jaume, encara que no han pogut accedir-hi, ja que està tancada pels Mossos com a conseqüència dels incidents registrats ahir a la nit a la zona.



Els manifestants s'han dirigit llavors a la plaça Sant Miquel, propera a Sant Jaume, a la part posterior de la façana principal de l'Ajuntament de Barcelona.



La marxa, en la qual no sempre s'ha guardat la distància entre persones que es recomana com a conseqüència de la pandèmia, ha acabat a l'esmentada plaça, on alguns manifestants han trencat vidres, han fet pintades i han encès una foguera i s'han dispersat sense que fins al moment s'hagin registrat incidents.





Es dona la circumstància que una altra manifestació havia estat convocada per a aquesta tarda a la plaça Sant Jaume per grups contraris a les mesures acordades per frenar la pandèmia de la Covid-19.El fort dispositiu desplegat pels Mossos a la plaça ha impedit fins al moment que aquesta segona manifestació hagi tingut lloc.