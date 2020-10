La CUP de Solsona crea un pla per desincentivar l'ús del vehicle privat

Alternativa per Solsona-CUP (ApS-CUP) ha preparat i traslladat a la resta de regidors i regidores municipals una espècie de pla director per la desincentivació de l'ús del vehicle privat com a millora de la salut pública. Segons la formació, l'objectiu del pla és fomentar un canvi de costums per reduir l'ús de vehicles particulars i augmentar l'activitat física i altres activitats saludables, i per reduir també la contaminació atmosfèrica i acústica del trànsit i altres molèsties de la circulació de vehicles.

Fa uns mesos, ApS-CUP va organitzar una assemblea oberta per reflexionar sobre urbanisme, mobilitat i habitatge, des d'una perspectiva de gènere. En aquest sentit, la formació apunta que l'urbanisme feminista, com va explicar Sílvia Pagès en aquesta assemblea, planteja la no neutralitat de l'espai públic, la seva socialització i la necessitat de posar les persones en tota la seva diversitat al centre de les decisions urbanístiques.

Amb aquest aprenentatge i la feina de conciutadans generosos la formació ha presentat aquest programa a la resta de membres del consistori. El pla de la formació cupaire planteja 6 programes amb diversos projectes per portar-los a terme. Aquests programes inclouen una millora del coneixement i de la informació a la població, una revisió exhaustiva de la normativa municipal, l'exclusió de zones al trànsit de vehicles, el foment del transport públic urbà, la millora de la viabilitat per a vianants i l'urbanisme per a les persones.