Fernández Díaz nega que fossin Cospedal o Rajoy qui li ordenessin l'operació Kitchen

L'exministre d'Interior Jorge Fernández Díaz va esmentar ahir davant del jutge de l'Audiència Nacional que instrueix el cas Kitchen, sense que ningú l'hi preguntés, tant l'expresident del Govern Mariano Rajoy com l'exsecretària general del PP María Dolores de Cospedal. Però per exculpar-los. Fonts presents en la declaració van assegurar que el polític català va negar que cap d'ells l'hagués instat a posar en marxa l'operació Kitchen o qualsevol altra actuació il·legal relacionada amb l'extresorer del PP Luis Bárcenas.

Va explicar que només Rajoy hauria tingut autoritat per ordenar-ho, però no va passar, perquè ni tan sols hi havia preocupació amb el que pogués guardar l'ex-senador, que va ingressar a la presó el juliol del 2013. Per aprofundir en aquesta suposada despreocupació va sumar a la Gürtel altres casos de corrupció que afectaven el PP com Púnica o Lezo, encara que tots dos fossin posteriors.

La seva estratègia de defensa va passar per negar-ho tot. A diferència del que va explicar al jutge Manuel García-Castellón el seu número dos, Francisco Martínez, Fernández Díaz va dir ignorar qui era Sergio Ríos, el xofer de Bárcenas que va col·laborar en l'espionatge il·legal al seu cap i tot allò relatiu a la Kitchen.

L'exministre va insistir que es va assabentar de la Kitchen per la premsa, perquè no estava en el dia a dia de les operacions policials; només s'informava a través del seu equip del que podia necessitar per a les seves compareixences parlamentàries.

Llavors el jutge li va dir que, a més de la investigació seguida a l'Audiència Nacional sobre la Gürtel, hi havia indicis que se'n va realitzar una de paral·lela il·legal per espiar Bárcenas i intervenir-li la informació comprometedora que pogués guardar. L'exministre va respondre que en aquest cas seria una «deslleialtat». Era tal el desconeixement al·legat per l'exministre que el jutge va arribar a titllar-lo de «francament depriment» i va assenyalar que el ministeri havia de ser «un regne de taifes». Fernández Díaz no l'hi va discutir sinó que va aprofundir en aquesta línia en respondre-li que fins i tot es va assabentar per Rajoy de l'escorcoll de la seu principal del PP, ordenat pel jutge Pablo Ruz en la causa dels papers de Bárcenas, just la que es va intentar frustrar amb l'espionatge il·legal a l'ex-tresorer.